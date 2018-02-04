Немцы объяснили новую ядерную доктрину США "резкой утратой доверия к России"

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль выразил обеспокоенность следующим витком гонки атомных вооружений после опубликования новой ядерной доктрины США. "Как и во времена холодной войны, для нас в Европе это представляет особую угрозу", — заявил министр.

В качестве сдерживающий развитие опасной ситуации меры Габриэль предлагает усиливать контроль над вооружениями и начинать программы по разоружению, пишет ТАСС.

К текущему положению дел в мировой политике привела "резкая утрата доверия к России" в последние годы, полагает Габриэль. По мнению Запада, Россия увеличивает как обычные вооружения, так и запасы атомного оружия.

Габриэль предлагает партнерам в мире найти решение проблем, которое не будет заключаться лишь в наращивании атомного арсенала. "Нашей долгосрочной целью должен стать мир без атомного оружия", — заключил министр.