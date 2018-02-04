Украинский самолет со сломанными тормозами жестко сел в Тбилиси

В Тбилиси (Грузия) совершил жесткую посадку украинский лайнер, летевший из Киева. Причиной аварийной посадки самолета компании "Международные авиалинии Украины" предположительно стала неисправность тормозной системы.

Воздушное судно совершило три незапланированных круга и с опозданием на 35 минут, после чего приземлилось на высокой скорости.

В аэропорту уже дежурили пожарные и медики, передает "Интерфакс".

Пассажиров проинструктировали, никто не пострадал.