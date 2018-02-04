Новости Политика

Все видео этой рубрики
4 февраля 201822:00 Павел Зарубин

Закон о нацизме: Польша по-разному уколола Украину и Израиль

Читайте нас в Telegram

Теме преступлений нацистов в годы Второй мировой было посвящено много времени на недавно прошедшей в Москве встрече лидеров России и Израиля. Путину и Нетаньяху спорить здесь не о чем. Россия и Израиль — две страны, которые понесли от европейского нацизма наибольшие потери и, быть может, поэтому и сейчас наиболее чувствительны к его рецидивам.

Насколько болезненный укол получили власти Украины, ярко свидетельствуют эфиры всех без исключения киевских телеканалов. Впервые за последние годы весь гнев майданных комментаторов направлен не на Россию-агрессора, а на Польшу. Ее парламент принял закон, по которому реальный тюремный срок светит каждому, кто посмеет отрицать преступления украинских националистов во главе с Бандерой.

"Нет бандеровской идеологии, а есть славная история Украины, история борьбы за Украину, за нашу независимость и суверенитет", — уверена Ирина Геращенко, первый заместитель председателя Верховной Рады.

"Нужно понимать, что в каждой стране — и на Украине, и в Польше — существует определенное количество националистически подготовленных идиотов, просто дебилов, которые ничего не умеют, кроме как заниматься национализмом. Они это возвели в профессиональное занятие", — отметил журналист Дмитрий Гордон.

Кого имел в виду один из самых известных украинских журналистов, он не уточнил. Но к моменту эфира о польском законе с его резкой критикой выступили практически все видные деятели современной Украины.

Порошенко назвал категорически неприемлемыми и абсолютно необъективными формулировки документа, Климкин и вовсе увидел в нем желание Варшавы объявить преступной всю украинскую нацию. Украинская оппозиция призывает власть приглядеться к самой себе.

"За этой тупой, абсолютно неправдивой политикой, которую навязывают нашему народу как идеологию, мы теряем поддержку наших мировых партнеров, которые были основными адвокатами Украины не только в Евросоюзе, но и во всем мире", — отметил Евгений Мураев, депутат Рады.

Киев, конечно, уже давно испытывал Варшаву на прочность. Марши, восхваляющие пособников фашистов, героизация Бандеры, идейного вдохновителя Волынской резни, когда украинские националисты массово истребляли поляков — более 100 тысяч убитых.

В своих выступлениях польские политики прямым текстом дают понять: да, украинцы получили безвиз, но с Бандерой в Евросоюз путь закрыт. Игры с историческими спекуляциями привели две страны к самому глубокому кризису за все годы современных отношений. Но это — лишь элемент начавшейся бури.

Свое громкое слово сказал Израиль. Согласно новому польскому закону, уголовная ответственность грозит и тем, кто попробует заикнуться о роли поляков в истребление евреев. В Польше действовали шесть немецких концлагерей. Варшава теперь законодательно запрещает упоминать польские концлагеря даже по географическому принципу. Противостояние вышло на высший государственный уровень.

"Надеюсь, все члены правительства разделяют мои жесткие суждения по поводу одобренного польским парламентом закона о геноциде нашего народа на польской земле. Мы не потерпим никаких попыток переписать историю!" – сказал Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля.

"Поляки имели непосредственное отношение к Холокосту, они доносили на евреев и были частью нацистской машины убийства", — подчеркнул бывший министр финансов Израиля Яир Лапид.

По рельсам к лагерю Собибор в Польше шли один за другим эшелоны смерти: младенцы, женщины, старики, мужчины. В этом году исполняется 75 лет с момента побега из Собибора — единственного успешного восстания за всю войну. Его организовал советский офицер Александр Печерский, попавший в лагерь в плен.

В Москве, в Еврейском музее и Центре толерантности, прошли памятные мероприятия. Здесь состоялась и встреча президента России и с премьером Израиля.

"Поражает мужество и сила людей, которые практически с голыми руками шли на врага, несгибаемая воля руководителя восстания советского лейтенанта Александра Печерского", — сказал Владимир Путин.

Уникальная запись 1983 года. Рассказ Печерского. "Когда людей загоняли в газовые камеры, я услышал крик, детский крик. То есть уже пустили газ. "Мама!" На любом языке "мама" звучит одинаково. Потом я услышал женский крик — это, конечно, ужасно. Это не боязнь за свою жизнь, это боязнь за неспособность что-то изменить", — вспоминал Печерский.

Он со слезами рассказал, как за несколько часов до побега одна из запуганных заключенных отдала ему рубашку, которая, как она считала, должна была помочь в схватке со смертью.

Ставка была сделана на жадность фашистов, которые вырывали у людей золотые коронки, снимали с убитых одежду. Надзирателям сообщили, что прибыла новая партия заключенных и есть отличное кожаное пальто.

Аркадий Вайспапир — один из участников бунта – недавно скончался. Это он ударил одного из охранников лагеря топором. Тот удар, говорит его сын, специально прилетевший из Киева в Москву на траурные мероприятия, отец помнил всю оставшуюся жизнь.

В Собиборе должен быть построен музей — в напоминание об кошмаре, творившемся здесь. Видно, что насыпан гравий, натянуты ленты, но ничего не происходит. Новый музей здесь строится восьмой год. Но такое впечатление, что и не строится. Польша даже его создание на месте концлагеря умудрилась превратить в политику. Это не укладывается в голове, но Варшава — против участия России в проекте.

"Побег организовал советский офицер. Помогали ему его сподвижник, тоже советские офицеры. И из других стран тоже. И нас не допускают!" – возмущена внучка Александра Печерского Наталья Ладыченко.

"Польша всячески поддерживает участие России в обновлении музея в Собиборе. Вы, наверное, имеете в виду участие в управляющем комитете? Но это — две разные вещи", — заверил Влодзимеж Марчиняк, чрезвычайный и полномочный посол Польши в России.

Что за "разные вещи" могут быть в этом вопросе, те, кто знает историю, знает правду, откровенно не понимают.

Россия, со своей стороны, предпринимает все новые шаги для того, чтобы подвиг Александра Печерского не был забыт, — в его честь названа дорога в Московской области, к выходу на экраны готовится художественный фильм о побеге из Собибора. Фрагменты показали Путину и Нетаньяху.

"Мы салютуем воинам Советской армии. Мы никогда не забываем ту роль, которую она сыграла в Победе", — сказал Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля.

"Это особенно важно на фоне происходящего в ряде европейских стран, на фоне уничтожения и осквернения монументов советским воинам, отдавшим свои жизни за освобождение узников нацистских концлагерей, за спасение Европы и мира от нацизма. Убежден, современные политики, религиозные, общественные деятели обязаны сделать все возможное, чтобы сохранить историческую память и не дать прорасти сорнякам националистической идеологии, какие бы формы она ни принимала: антисемитизма, русофобии, любых других фобий, построенных на ненависти", — заявил Владимир Путин.

В Москве заложен камень в основание будущего монумента в память о тех, кто, находясь в концлагерях, изо всех сил сопротивлялся судьбе.

Текст: "Вести недели"

Коротко

20:30

Анастасиадис остался президентом Кипра

20:03

Сторонники Саакашвили пришли к Порошенко домой

19:42

Мужчина получил 31 год за оскорбление стран в соцсетях

19:07

Столкновение пассажирского поезда с грузовым: пострадавших уже 116

18:40

Мэр Дербента разбил нос в ДТП

17:43

Украинский самолет со сломанными тормозами жестко сел в Тбилиси

17:19

Непогода в Москве: повалено более двух тысяч деревьев

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Выбор редакции

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Политика

Показать все новости

Популярное видео

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Моя Планета

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Пилот СУ-25 взорвал гранату, чтобы не попасть в плен к боевикам

Пилот СУ-25 взорвал гранату, чтобы не попасть в плен к боевикам

58 минут назад
Президент призвал конкурентов не давать россиянам невыполнимых обещаний

Президент призвал конкурентов не давать россиянам невыполнимых обещаний

1 час назад
Особого отношения к россиянам в Пхенчхане нет

Особого отношения к россиянам в Пхенчхане нет

1 час назад
Закон о нацизме: Польша по-разному уколола Украину и Израиль

Закон о нацизме: Польша по-разному уколола Украину и Израиль

1 час назад
Конгресс сирийского нацдиалога может снова собраться в Сочи

Конгресс сирийского нацдиалога может снова собраться в Сочи

59 минут назад
Моральная победа: доводы Макларена и Родченкова признаны поклепом

Моральная победа: доводы Макларена и Родченкова признаны поклепом

2 часа назад
Собянин разрешил московским школьникам прогулять понедельник

Собянин разрешил московским школьникам прогулять понедельник

23 минуты назад
Российские спортсмены получают всестороннюю поддержку

Российские спортсмены получают всестороннюю поддержку

54 минуты назад
11 миллионов зрителей: "Движение вверх" тянет в кинотеатры, как магнит

11 миллионов зрителей: "Движение вверх" тянет в кинотеатры, как магнит

10 часов назад
766
Допинг. Документальный фильм

Допинг. Документальный фильм

49 минут назад
24
Жена Трампа сбежала от него в Палм-Бич

Жена Трампа сбежала от него в Палм-Бич

5 часов назад
Помогите спасти жизнь двухлетнего Мишутки!

Помогите спасти жизнь двухлетнего Мишутки!

30.01.2018 11:13
Анастасиадис остался президентом Кипра

Анастасиадис остался президентом Кипра

2 часа назад
Американская истерика: для сдерживания России все средства хороши

Американская истерика: для сдерживания России все средства хороши

3 часа назад
Сборная России по фехтованию победила на этапе Кубка мира

Сборная России по фехтованию победила на этапе Кубка мира

1 час назад
Московские полицейские отвезли агрессивных цыган в отделение на багажной тележке

Московские полицейские отвезли агрессивных цыган в отделение на багажной тележке

26 минут назад
Житель Кубани помыл машину котом

Житель Кубани помыл машину котом

1 час назад
Путин почувствовал боль олимпийцев

Путин почувствовал боль олимпийцев

1 час назад
Трамп решил вынести сор из избы, чтобы спасти себя и республиканцев

Трамп решил вынести сор из избы, чтобы спасти себя и республиканцев

2 часа назад
Олимпиада-2018. Российские фигуристы пропустят церемонию открытия Игр

Олимпиада-2018. Российские фигуристы пропустят церемонию открытия Игр

2 часа назад
Израильским школьникам расскажут, как поляки убивали евреев

Израильским школьникам расскажут, как поляки убивали евреев

2 часа назад
Сторонники Саакашвили пришли к Порошенко домой

Сторонники Саакашвили пришли к Порошенко домой

2 часа назад
Умер отец "цветных революций" Джин Шарп

Умер отец "цветных революций" Джин Шарп

3 часа назад
Китайские атомные подлодки оснастят искусственным интеллектом

Китайские атомные подлодки оснастят искусственным интеллектом

3 часа назад
Мужчина получил 31 год за оскорбление стран в соцсетях

Мужчина получил 31 год за оскорбление стран в соцсетях

3 часа назад
Дочь Саддама Хуссейна оказалась в списке самых разыскиваемых преступников

Дочь Саддама Хуссейна оказалась в списке самых разыскиваемых преступников

3 часа назад
В Киеве считают, что коктейль Молотова в здание союза венгров бросила "рука Кремля"

В Киеве считают, что коктейль Молотова в здание союза венгров бросила "рука Кремля"

3 часа назад
Путин пошутил про "кремлевский список"

Путин пошутил про "кремлевский список"

3 часа назад
Не прошел фейсконтроль: Запашного не пустили в "Пряник"

Не прошел фейсконтроль: Запашного не пустили в "Пряник"

3 часа назад
Столкновение пассажирского поезда с грузовым: пострадавших уже 116

Столкновение пассажирского поезда с грузовым: пострадавших уже 116

4 часа назад
Снегопады лишили света жителей шести российских областей

Снегопады лишили света жителей шести российских областей

4 часа назад
Мэр Дербента разбил нос в ДТП

Мэр Дербента разбил нос в ДТП

4 часа назад
Украинский военный-наркоман застрелил сослуживца из автомата

Украинский военный-наркоман застрелил сослуживца из автомата

4 часа назад
Уничтожение Су-25: коалиция США открестилась от поставок ПЗРК боевикам

Уничтожение Су-25: коалиция США открестилась от поставок ПЗРК боевикам

4 часа назад
Кадыров рассказал о внедрении блокчейна в Росреестр

Кадыров рассказал о внедрении блокчейна в Росреестр

4 часа назад
Киевские угрозы немецким депутатам назвали брызганьем слюной

Киевские угрозы немецким депутатам назвали брызганьем слюной

5 часов назад
Немцы объяснили новую ядерную доктрину США "резкой утратой доверия к России"

Немцы объяснили новую ядерную доктрину США "резкой утратой доверия к России"

5 часов назад
Афины: анархисты закидали полицию коктейлями Молотова, в ответ полетели гранаты

Афины: анархисты закидали полицию коктейлями Молотова, в ответ полетели гранаты

5 часов назад
Российские футболисты выиграли Кубок Легенд

Российские футболисты выиграли Кубок Легенд

6 часов назад
Россия поднялась на 89-е место в рейтинге верховенства права

Россия поднялась на 89-е место в рейтинге верховенства права

6 часов назад
Массовую бойню в Мачерате устроил кандидат от "Лиги Севера"

Массовую бойню в Мачерате устроил кандидат от "Лиги Севера"

6 часов назад
На питании заключенных сэкономили 1,2 миллиарда

На питании заключенных сэкономили 1,2 миллиарда

6 часов назад
Богатых россиян не оставят без пенсии

Богатых россиян не оставят без пенсии

7 часов назад
Остров рыцарей, котов и пенсионеров: что купить на Мальте по цене московской двушки

Остров рыцарей, котов и пенсионеров: что купить на Мальте по цене московской двушки

12 часов назад
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта популярного Kia Sorento Prime

Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта популярного Kia Sorento Prime

03.02.2018 13:11
В отпуск с Андреем Малаховым: как принять участие в конкурсе и куда поедут победители

В отпуск с Андреем Малаховым: как принять участие в конкурсе и куда поедут победители

02.02.2018 19:35
Оркестр Павла Когана приглашает в Консерваторию на "Сотворение мира"

Оркестр Павла Когана приглашает в Консерваторию на "Сотворение мира"

01.02.2018 16:30
Реклама с голым мужчиной пугает американцев

Реклама с голым мужчиной пугает американцев

8 часов назад
Фотограф поместила Барби и Кена в "Коммунальную квартиру".

Фотограф поместила Барби и Кена в "Коммунальную квартиру".

10 часов назад
Российские "Кибер Бабки" доказали, что героям все возрасты покорны

Российские "Кибер Бабки" доказали, что героям все возрасты покорны

10 часов назад
Хронические заболевания могут спровоцировать рак

Хронические заболевания могут спровоцировать рак

11 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 03 февраля 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 03 февраля 2018 года

03.02.2018 11:23
Программа "Индустрия кино" от 3 февраля 2018 года

Программа "Индустрия кино" от 3 февраля 2018 года

03.02.2018 01:31
286
Латвийская группа Dagamba сыграет в Москве программу #LudwigVanRammstein

Латвийская группа Dagamba сыграет в Москве программу #LudwigVanRammstein

02.02.2018 16:48