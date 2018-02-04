Закон о нацизме: Польша по-разному уколола Украину и Израиль

Теме преступлений нацистов в годы Второй мировой было посвящено много времени на недавно прошедшей в Москве встрече лидеров России и Израиля. Путину и Нетаньяху спорить здесь не о чем. Россия и Израиль — две страны, которые понесли от европейского нацизма наибольшие потери и, быть может, поэтому и сейчас наиболее чувствительны к его рецидивам.

Насколько болезненный укол получили власти Украины, ярко свидетельствуют эфиры всех без исключения киевских телеканалов. Впервые за последние годы весь гнев майданных комментаторов направлен не на Россию-агрессора, а на Польшу. Ее парламент принял закон, по которому реальный тюремный срок светит каждому, кто посмеет отрицать преступления украинских националистов во главе с Бандерой.

"Нет бандеровской идеологии, а есть славная история Украины, история борьбы за Украину, за нашу независимость и суверенитет", — уверена Ирина Геращенко, первый заместитель председателя Верховной Рады.

"Нужно понимать, что в каждой стране — и на Украине, и в Польше — существует определенное количество националистически подготовленных идиотов, просто дебилов, которые ничего не умеют, кроме как заниматься национализмом. Они это возвели в профессиональное занятие", — отметил журналист Дмитрий Гордон.

Кого имел в виду один из самых известных украинских журналистов, он не уточнил. Но к моменту эфира о польском законе с его резкой критикой выступили практически все видные деятели современной Украины.

Порошенко назвал категорически неприемлемыми и абсолютно необъективными формулировки документа, Климкин и вовсе увидел в нем желание Варшавы объявить преступной всю украинскую нацию. Украинская оппозиция призывает власть приглядеться к самой себе.

"За этой тупой, абсолютно неправдивой политикой, которую навязывают нашему народу как идеологию, мы теряем поддержку наших мировых партнеров, которые были основными адвокатами Украины не только в Евросоюзе, но и во всем мире", — отметил Евгений Мураев, депутат Рады.

Киев, конечно, уже давно испытывал Варшаву на прочность. Марши, восхваляющие пособников фашистов, героизация Бандеры, идейного вдохновителя Волынской резни, когда украинские националисты массово истребляли поляков — более 100 тысяч убитых.

В своих выступлениях польские политики прямым текстом дают понять: да, украинцы получили безвиз, но с Бандерой в Евросоюз путь закрыт. Игры с историческими спекуляциями привели две страны к самому глубокому кризису за все годы современных отношений. Но это — лишь элемент начавшейся бури.

Свое громкое слово сказал Израиль. Согласно новому польскому закону, уголовная ответственность грозит и тем, кто попробует заикнуться о роли поляков в истребление евреев. В Польше действовали шесть немецких концлагерей. Варшава теперь законодательно запрещает упоминать польские концлагеря даже по географическому принципу. Противостояние вышло на высший государственный уровень.

"Надеюсь, все члены правительства разделяют мои жесткие суждения по поводу одобренного польским парламентом закона о геноциде нашего народа на польской земле. Мы не потерпим никаких попыток переписать историю!" – сказал Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля.

"Поляки имели непосредственное отношение к Холокосту, они доносили на евреев и были частью нацистской машины убийства", — подчеркнул бывший министр финансов Израиля Яир Лапид.

По рельсам к лагерю Собибор в Польше шли один за другим эшелоны смерти: младенцы, женщины, старики, мужчины. В этом году исполняется 75 лет с момента побега из Собибора — единственного успешного восстания за всю войну. Его организовал советский офицер Александр Печерский, попавший в лагерь в плен.

В Москве, в Еврейском музее и Центре толерантности, прошли памятные мероприятия. Здесь состоялась и встреча президента России и с премьером Израиля.

"Поражает мужество и сила людей, которые практически с голыми руками шли на врага, несгибаемая воля руководителя восстания советского лейтенанта Александра Печерского", — сказал Владимир Путин.

Уникальная запись 1983 года. Рассказ Печерского. "Когда людей загоняли в газовые камеры, я услышал крик, детский крик. То есть уже пустили газ. "Мама!" На любом языке "мама" звучит одинаково. Потом я услышал женский крик — это, конечно, ужасно. Это не боязнь за свою жизнь, это боязнь за неспособность что-то изменить", — вспоминал Печерский.

Он со слезами рассказал, как за несколько часов до побега одна из запуганных заключенных отдала ему рубашку, которая, как она считала, должна была помочь в схватке со смертью.

Ставка была сделана на жадность фашистов, которые вырывали у людей золотые коронки, снимали с убитых одежду. Надзирателям сообщили, что прибыла новая партия заключенных и есть отличное кожаное пальто.

Аркадий Вайспапир — один из участников бунта – недавно скончался. Это он ударил одного из охранников лагеря топором. Тот удар, говорит его сын, специально прилетевший из Киева в Москву на траурные мероприятия, отец помнил всю оставшуюся жизнь.

В Собиборе должен быть построен музей — в напоминание об кошмаре, творившемся здесь. Видно, что насыпан гравий, натянуты ленты, но ничего не происходит. Новый музей здесь строится восьмой год. Но такое впечатление, что и не строится. Польша даже его создание на месте концлагеря умудрилась превратить в политику. Это не укладывается в голове, но Варшава — против участия России в проекте.

"Побег организовал советский офицер. Помогали ему его сподвижник, тоже советские офицеры. И из других стран тоже. И нас не допускают!" – возмущена внучка Александра Печерского Наталья Ладыченко.

"Польша всячески поддерживает участие России в обновлении музея в Собиборе. Вы, наверное, имеете в виду участие в управляющем комитете? Но это — две разные вещи", — заверил Влодзимеж Марчиняк, чрезвычайный и полномочный посол Польши в России.

Что за "разные вещи" могут быть в этом вопросе, те, кто знает историю, знает правду, откровенно не понимают.

Россия, со своей стороны, предпринимает все новые шаги для того, чтобы подвиг Александра Печерского не был забыт, — в его честь названа дорога в Московской области, к выходу на экраны готовится художественный фильм о побеге из Собибора. Фрагменты показали Путину и Нетаньяху.

"Мы салютуем воинам Советской армии. Мы никогда не забываем ту роль, которую она сыграла в Победе", — сказал Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля.

"Это особенно важно на фоне происходящего в ряде европейских стран, на фоне уничтожения и осквернения монументов советским воинам, отдавшим свои жизни за освобождение узников нацистских концлагерей, за спасение Европы и мира от нацизма. Убежден, современные политики, религиозные, общественные деятели обязаны сделать все возможное, чтобы сохранить историческую память и не дать прорасти сорнякам националистической идеологии, какие бы формы она ни принимала: антисемитизма, русофобии, любых других фобий, построенных на ненависти", — заявил Владимир Путин.

В Москве заложен камень в основание будущего монумента в память о тех, кто, находясь в концлагерях, изо всех сил сопротивлялся судьбе.