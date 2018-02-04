Киевские угрозы немецким депутатам назвали брызганьем слюной

Угрозы властей Украины не способны разорвать складывающиеся дружеские и партнерские отношения между Крымом и представителями Германии, заявил заместитель председателя комитета крымского парламента по межнациональным отношениям, глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель. Он сопровождает делегацию немецких политиков, которая находится на полуострове с официальным визитом.

"Украинские власти могут и дальше слюной брызгать в адрес депутатов из Германии, в адрес Крыма, — сказал Гемпель, которого цитирует РИА Новости. По его словам, это не поможет Киеву разорвать отношения, складывающиеся у Крыма в частности с депутатами от партии "Альтернатива для Германии".

Никакие угрозы со стороны официальных властей Украины немецких парламентариев не пугают, подчеркнул Гемпель. Он добавил, что политики из ФРГ приехали в Крым осознанно, они являются гражданами свободной Европы, и никто не имеет права им диктовать, куда ехать и что делать.

Делегация депутатов из трех региональных парламентов ФРГ находится в Крыму с официальным визитом, который продлится до 9 февраля.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что визит немецких депутатов в Крым может иметь для них "плачевные правовые последствия".