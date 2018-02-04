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4 февраля 201821:00 Валентин Богданов

Трамп решил вынести сор из избы, чтобы спасти себя и республиканцев

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Громкий скандал в Америке. Оказывается, в спецслужбах США к осени 2016 года сложился заговор против тогда еще кандидата в президенты США Дональда Трампа. Причем работа против Трампа продолжалась даже после его победы на выборах. Немыслимо! Спецслужбы против президента страны! Подробности этой истории выяснились совсем недавно.

Доказательств того, что ФБР и минюст США играли за Клинтон, а вовсе не Москва играет на стороне Трампа, Америка ждала так сильно, что сайт нижней палаты Конгресса рухнул в первые минуты публикации. Несмотря на протесты демократов и примкнувших к ним силовиков, глава Белого дома все-таки решил вынести сор из хорошо охраняемой избы.

Ключевой эпизод меморандума Нунеса (документ навали по фамилии составившего его главы Разведкомитета)- это о том, как ФБР получило ордер на прослушку советника предвыборного штаба Трампа Картера Пейджа. В агенты Кремля специалиста по энергетическому рынку записали с легкой руки бывшего агента британской МИ-6 Кристофера Стила.

Штаб Клинтон через компанию Fusion GPS заплатил ему 160 тысяч долларов за подготовку досье на Трампа. В случае с Пейджем Стилу даже не надо было напрягаться. Студентом тот бывал в Москве, позже три года проработал в российском представительстве компании Merrill Lynch. Еще и посла Кисляка видел. Ну, точно шпион!

То, что Пейдж возник в истории с якобы российским вмешательством с легкой руки Стила, в ФБР знали с самого начала. Но администрации Обамы и окружению Клинтон накануне выборов очень нужен был доступ к информации о происходящем в штабе Трампа. Подобраться решили как раз через Пейджа. Заявление на ордер, отправленное в секретный суд (заседает он прямо в здании Минюста в комнате без окон) подписал тогдашний директор бюро Джеймс Коми. Лично. Про то, что Стил работает на Клинтон, Коми намеренно не упомянул.

"В первоначальной заявке в суд FISA отмечается, что Стил работал на определенного американского гражданина, однако там не упомянуты фирма Fusion GPS и ее глава Гленн Симпсон, услуги которого были оплачены американской юридической фирмой Perkins Coie, которая представляет также Национальный комитет Демократической партии, несмотря на то что на тот момент Минюсту было известно об участии политических фигур в создании "досье Стила". В заявке не упоминается, что Стил в конечном итоге работал по поручению — и его услуги были оплачены — Национального комитета Демократической партии и избирательной кампании Клинтон, а также то, что ФБР отдельно одобрило денежные выплаты Стилу за предоставление той же информации", — говорится в меморандуме.

Чтобы придать истории вес, сотрудники ФБР в своей просьбе о слежке за Пейджем ссылались на статью информационного агентства Yahoo за авторством Майкла Изикоффа. На самом деле и журналист Изикофф, и его статья были частью операция прикрытия.

"Досье на Трампа было настолько липовое, что им пришлось найти эту статью на Yahoo, которую сам Стил и придумал, чтобы на нее ссылаться. С другой стороны, мы видим, как демократы подкупают Департамент юстиции. Деньги Демпартии идут на счет юрфирмы, а потом на счет Fusion GPS, задача которой — нарыть компромат на Трампа. Они нанимают Кристофера Стила копаться в грязном белье и Нелли Ор, жену Брюса Ора, который занимался борьбой с наркотрафиком в Департаменте юстиции и который начал "сливать" оплаченный демократами этот якобы компромат в разведсообщество", — рассказал Мэтт Гаетц, член Юридического комитета Палаты представителей.

Жена получает деньги от Клинтон за то, что ищет компромат на Трампа. Муж — высокопоставленный сотрудник Гепрокуратуры — носит компромат наверх. Например, кладет на стол Роду Розенстайну, З аместителю главы Минюста, тому самому, кто нашел спецпрокурора Мюллера и по сей день курирует его расследование о якобы вмешательстве России в американские выборы. Фигурантом этого дела стал и Джордж Попадопулос, также советник Трампа. Вот еще одна выдержка из меморандума: "Информация о Пападопулосе послужила причиной начала расследования Департаментом контрразведки ФБР в июле 2016 года, которое проводил агент ФБР Пит Стржок. По решению офиса спецпрокурора Стржок был переведен в распоряжение отдела кадров ФБР в связи с тем, что в переписке со своей любовницей, сотрудницей ФБР Лизой Пейдж, никак не связана с Картером Пейджем, они обменивались сообщениями, в которых четко прослеживается предвзятое отношение к Дональду Трампу и положительное отношение к Клинтон".

Агенты-любовники в SMS не сдерживались. Крыли Трампа последними словами. Стржок, например, называл "идиотом". Оба даже успели поработать все на того же Мюллера уже после того, как их фаворит Клинтон выборы проиграла. Целый год либеральные американские СМИ убеждали читателей и зрителей, что виновата в этом Москва. После публикации меморандума в студиях царит напряжение. Мюллер сам внезапно оказался под колпаком, а вся история про "руку Кремля" рассыпается на глазах.

"Опубликованный доклад — попытка Дональда Трампа дискредитировать расследование Мюллера по российскому делу", — заявляют в CNN. А может быть, не одного только Трампа, идут еще дальше коллеги по эфиру: "Возможно ли, что конгрессмен-республиканец, глава комитета Палаты представителей по разведке связан с Россией? Возможно ли, что Комитет по разведке возглавляет российский агент?"

В стане демократов — паника. Если и не второй Watergate scandal, то что-то очень похожее. От республиканского спикера нижней палаты требуют немедленно выкинуть его однопартийца Нунеса из кресла главы Комитета по разведке. Грозят и контрмеморандумом. На рассмотрение его собираются поставить уже 5 февраля.

Меморандум Нунеса не случайно возник именно в Палате представителей. Во время осеннего голосования демократы прицеливаются как раз к ней, рассчитывая смести протрамповское большинство на гребне так называемых волновых выборов. Заполучив перевес, оппоненты Трампа наверняка начнут процедуру импичмента. И в этом смысле публикация — это волнорез, который может уберечь от шторма сидящих в одной лодке: республиканцев и их президента.

Текст: "Вести недели"

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