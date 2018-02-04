Умер отец "цветных революций" Джин Шарп

31 января на 91-м году жизни в американском Бостоне тихо скончался профессор Джин Шарп. По убеждениям – троцкист. В молодости он отказался служить в американской армии и воевать в Корее. Его посадили в тюрьму на 9 месяцев, после чего Шарп вынужден был покинуть США и девять лет жил в Европе.

Известен как составитель инструкций по разрушению государств. Его представляют современным философом, но он редко выступал на философских собраниях. Его называют политтехнологом, но он никогда никем не руководил и редко непосредственно участвовал во всевозможных революциях. Хотя власть в самых разных странах мира свергалась по его учебникам.

Самый известный — "От диктатуры к демократии". Из него же и широко известные в мире 198 методов ненасильственных действий. Все пронумеровано. 22-й — раздевание в знак протеста. 42-й — автоколонны. 124-й — бойкот выборов. 161-й — ненасильственное психологическое изнурение оппонента. Хотя не все у Шарпа столь ненасильственно. Пункт 148-й — мятеж.

"Оранжевая революция" на Украине в 2004 году — классическое исполнение рекомендаций Джина Шарпа. Без фантазии. Ранее ноу-хау профессора Шарпа практиковались в ходе "бульдозерной революции" в Югославии, когда протестующие бульдозером штурмовали телевидение.

А позже идеи Шарпа работали уже в "тюльпановой революции" в Киргизии. "Революция роз" в Грузии и Саакашвили — Шарп. "Жасминовая революция" в Тунисе в 2010-2011 годах — по Шарпу. {Египет и "арабская весна" — тоже технология Шарп.

Если обобщить, то главное в любой "цветной революции" — создать точку общественного перегрева на ограниченном пространстве и выдать толпу за народ, мол, вот он, народ.

Такая попытка была и в России зимой 2011-1012 годов – белые ленты. В канун весенних президентских выборов. Тоже хотели по Шарпу, но как раз сам Шарп сделал нерадивым ученикам замечание. "Это настоящий фальстарт, слишком поторопились организаторы митинга. Нельзя созывать митинг протеста против выборов до того, как сами выборы случились", — сказал тогда Шарп в интервью "Вестям недели".

Он основал в Бостоне свой институт имени Эйнштейна. Сотрудников там было буквально на пальцах пересчитать. Но финансировался он щедро — как раз теми фондами, которые всегда финансировали и протестные движения в странах, где Соединенным Штатам нужно было сменить режимы. Деньги Шарпу шли прежде всего от Национального фонда демократии, что на содержании у Конгресса, и от Международного республиканского института (директор — Джон Маккейн).

Зачем Америке "цветные революции"? А они решают военные задачи невоенным путем, разрушают государства и ставят ресурсы страны на службу США. Люди в результате революции живут хуже. Все просто.

"Это военная технология, заменитель войны и другого насилия", — говорил Шарп.

Он занимался и Советским Союзом. Технологии развала были схожи. Как сейчас понимаем, без этих же методов не обошлось и в странах Восточной Европы еще при СССР. Взять хотя бы "Солидарность" в Польше в конце 80-х.

Сейчас, когда Соединённым Штатам очень хочется разрушить Россию, Шарп тоже полезен. Вновь обратимся к его пунктам: 89-й — ужесточение кредитов, 96-й — международное торговое эмбарго, 154-й — ухудшение международных дипломатических отношений.

Но Шарп в то же время и быстро устаревает. Старику и не снились мощь новых подрывных возможностей через Интернет, технологии с обработкой больших баз данных — big data, санкции и всевозможные списки врагов Америки, использование армий террористов для свержения неугодного лидера. Для Америки же это тоже не война, а значит, тоже невоенный метод для достижения военных задач.

Шарп умер, но дело его живо и обрастает новыми методами.