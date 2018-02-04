Уничтожение Су-25: коалиция США открестилась от поставок ПЗРК боевикам

Действующая в Сирии коалиция стран, возглавляемая США, не поставляла вооруженной оппозиции переносные зенитные комплексы. Как заявил ТАСС представитель боевого содружества, впредь поставки такого типа вооружений так же не планируются.

По словам представителя, коалиция проводит операции против исламистов на востоке Сирии при поддержке "Сил демократической Сирии".

Верховный муфтий Сирии Ахмад Хассун выразил соболезнования в связи с гибелью российского пилота. Российский штурмовик Су-25 был сбит над Идлибом террористами в субботу. Пилот погиб в наземном бою после катапультирования, пишет РИА Новости.

"Вчера погиб блестящий летчик", — сказал муфтий на встрече с межрелигиозной рабочей группой Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России. Россияне и сирийцы "вместе проливают кровь", напомнил Хассун.