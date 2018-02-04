Украинский военный-наркоман застрелил сослуживца из автомата

В украинских войсках зафиксированы еще два случая небоевых потерь.

По словам официального представителя Народной милиции ЛНР подполковника Андрея Марочко, 1 февраля в населенном пункте Попасная военнослужащий 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ выстрелил в своего сослуживца.

Мужчина находился под воздействием наркотиков. Раненый боец скончался. Марочко уверяет, что военное командование пытается выдать смерть военного за боевые потери.

В 46-м отдельном батальоне специального назначения боец покончил с собой, не выдержав издевательств, сообщает "ЛуганскИнформЦентр".

В Народной милиции ЛНР ранее не раз отмечали, что в украинских войсках происходит моральное разложение. Силовики, мародерствуют, пьют, участились случаи дезертирств и самоубийств.

По словам главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, с 2014 года небоевые потери Вооруженных сил Украины в целом составили более десяти тысяч человек.