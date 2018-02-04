Развитие Ростова: новые комбайн, аэропорт и стадион

Развитие Ростова: новые комбайн, аэропорт и стадионЧитайте нас в Telegram
График Владимира Путина на прошедшей неделе был довольно жестким. В ходе рабочей поездки в Ростове-на-Дону президент провел совещание Госсовета по вопросам развития промышленности в регионах России и успел посетить знаменитый "Ростсельмаш". Как приняли президента на ростовской земле?
Одна из первых моделей "Ростсельмаша" – "Сталинец-1". Освоили ее еще в начале 30-х годов. Это прицепные комбайны. Их тащил трактор. А вот уже самоходная техника. 50-е, 60-е годы. Кабина еще открыта. Разве что небольшой козырек. И, наконец, "Нива", появившаяся в 1973 году. Куда мощнее предшественников. Такой комбайн можно было встретить в колхозах и совхозах по всему Советскому Союзу. Рядом с техникой прошлого — современные образцы.
Новый модернизированный комбайн, который в этом году запускают в серийное производство. На заводе говорят: разработка сможет вытеснить с российского рынка европейские и китайские аналоги, затем пойдет на экспорт.
Один из самых современных отечественных комбайнов. Испытания завершены, скоро эту машину можно будет увидеть в полях. В ее кабине есть даже бортовой компьютер, который контролирует все параметры. Но главное — проектировали так, чтобы комбайнеру было удобно.
"Все настраивается индивидуально. Сиденье, рулевая колонка. — практически штурвал современного авиалайнера – климат-контроль, магнитола, холодильники. Все условия для успешной работы в кабине созданы", — заверил Александр Аксенов, заместитель начальника цеха сборки комбайнов компании "Ростсельмаш".
Александр Аксенов десять лет назад начинал рабочим и хорошо помнит, как огромное предприятие из-за мирового финансового кризиса оказалось на грани коллапса. Спасать завод Владимиру Путину пришлось буквально в ручном режиме.
Путин прилетел на "Ростсельмаш" в декабре 2008 года, в самый разгар кризиса. Тогда и решили на импортные комбайны временно ввести пошлины, а фермеров поддерживать, только если те покупают отечественную технику.
"Здесь не только невозможно было проехать на машине — пройти было невозможно, потому что все было затоварено, все было заставлено техникой, которую никто не покупал. Была угроза того, что предприятие полностью остановится. Неполная рабочая неделя уже тогда была введена, и с зарплатой были проблемы. Я помню, я был председателем правительства. Меня за это критиковали сильно. Потому что это были не очень либеральные, не очень рыночные решения отчасти, касавшиеся поддержки предприятий отрасли", — сказал Владимир Путин.
Примерно через полгода, когда Путин снова вернулся в Ростов-на-Дону, завод уже потихоньку оживал.
"Это была очень своевременная помощь, она дала возможность заводу не остановиться, а самое главное — это был в какой-то мере толчок, чтобы завод дальше развивался", — подчеркнул Виктор Жученко, начальник корпуса сборки комбайнов "Ростсельмаша".
Завод помогает молодежи, в том числе с ипотекой. Но процентная ставка для многих все равно высока. Об этом рабочие завода поговорили с президентом.
При входе на предприятие — часы, которые показывают время и в столице Казахстана, и в далеком канадском Виннипеге, где у "Ростсельмаша" тоже есть мощности. Предприятие стало по-настоящему международной компанией. На территории — стилизованные фигуры сварщика и литейщика, которые поставили всего несколько лет назад. "Ростсельмаш" — настоящий город в городе. От проходной до некоторых корпусов добираться приходится на машине. К предприятию у горожан — особое отношение.
Один из символов города — здание Театра драмы имени Горького. Оно — почти ровесник "Ростсельмаша", построено в 1935-м, завод старше всего на шесть лет. Это первое театральное здание, появившееся в Советской России, и хорошая иллюстрация того, как много значит сельхозтехника для Ростова-на-Дону.
Прямо с "Ростсельмаша" — телемост с Ростовской АЭС. Владимир Путин дает старт работе нового, четвертого, энергоблока. Среди тех, кто собрался на АЭС, — победители чемпионата рабочих профессий WorldSkills. Для Александра Дуймамета настоящим наставником всегда был отец Юрий. За его работой он наблюдал еще ребенком. Сегодня Александр Дуймамет обсуждает с отцом не только производство, но и куда чаще — воспитание уже своего сына. В том, что трудовая династия продолжится, — никаких сомнений.
Спрос на рабочие руки растет — развиваются и промышленность, и инфраструктура. В Ростове-на-Дону уже работает новый аэропорт — Платов — первая авиагавань в стране такого масштаба, построенная с нуля. Крыша здания — это волны, омывающие Дон. В ожидании рейса пассажиры могут примерить виртуальную форму и окунуться в историю донского казачества.
Прямо в зоне вылета — полотно, посвященное событиям 1812 года и выдающей роли атамана Матвея Платова. Можно, нажав кнопку, даже разглядеть детали.
Детали будущего ростовского футбольного кластера Владимир Путин рассматривал с вертолета. Уже скоро на стадионе "Ростов Арена" будут реветь трибуны.
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