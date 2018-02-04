Мэр Дербента разбил нос в ДТП

Мэр дагестанского города Дербент Малик Баглиев попал в дорожно-транспортное происшествие. Он отделался незначительными травмами.

Авария произошла в воскресенье на трассе "Кавказ" около города Избербаш. Как рассказал сам Баглиев, он ехал с водителем на служебной машине "Тойота Камри", и в какой-то момент навстречу выехал автомобиль "ВАЗ 2106". Произошло столкновение.

По словам мэра, после ДТП он вышел и увидел, что в "Жигулях" находятся трое молодых людей. "Я их поругал, конечно, и сказал, чтобы больше так не ездили", — продолжил Баглиев. Они в ответ сообщили, что купили эту машину за 20 тысяч. Как предположил градоначальник, видимо, для того, чтобы учиться на ней ездить. "Ребята извинились и обещали, что больше не станут допускать такие ошибки", — добавил Баглиев.

После разговора Баглиева повезли в больницу города Избербаш – у него был разбит нос и небольшая рана, которую зашили врачи. "Сейчас весь в работе и чувствую себя отлично", — приводит слова мэра Дербента "Интерфакс".