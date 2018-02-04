Столкновение пассажирского поезда с грузовым: пострадавших уже 116

В железнодорожной аварии в американском штате Южная Каролина погибли два человека, 116 пострадали, рассказал губернатор штата Генри Макмастер. Ранее сообщалось о 70 пострадавших.

"116 человек были перемещены в местные госпитали, у кого-то небольшие травмы, у кого-то более серьезные", — приводит его слова РИА Новости. Макмастер добавил, что погибли два сотрудника компании Amtrak.

Пассажирский поезд компании Amtrak, следовавший по маршруту Нью-Йорк — Майами, столкнулся с грузовым железнодорожным составом около города Пайн Ридж в воскресенье утром по местному времени. В поезде находились 139 пассажиров и восемь человек персонала. В результате столкновения локомотив и несколько вагонов состава сошли с рельсов. На месте происшествия работают спасатели.