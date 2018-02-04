Моральная победа: доводы Макларена и Родченкова признаны поклепом

Очень важная моральная победа в нашем спорте. Международный спортивный арбитраж в Лозанне признал позицию Международного олимпийского комитета в отношении 39 наших олимпийцев несправедливой и отменил их пожизненную дисквалификацию.

Каждое дело рассматривалось индивидуально, судебный процесс в Швейцарии шел состязательно — с участием как самих спортсменов и их адвокатов, так и обвинителей со стороны МОК. Лично заслушаны даже Макларен и Родченков — тот самый, кого Путин назвал "придурком". В подавляющем числе случаев их доводы признаны неубедительными. По-нашему — просто поклеп.

Принципиальный момент: единогласным решением суда доброе имя 28 российским олимпийцам полностью восстановлено, медали Сочи им обязаны вернуть. Таким образом и Россия возвращает себе лидерство на Олимпиаде в Сочи в медальном зачете.

На основании состоявшегося судебного решения Олимпийский комитет России подал в МОК запрос на участие в южнокорейских Играх наших оправданных спортсменов, ведь без приглашения МОК они ехать туда даже после решения суда не могут.

А в Пхенчхане президент Международного олимпийского комитета немец Томас Бах дал пресс-конференцию. "Это решение Спортивного арбитражного суда крайне разочаровало и одновременно удивило МОК, мы не ожидали подобного", — заявил он. При этом Бах в простоте призвал к реформе Спортивного арбитражного суда в Лозанне, ведь качество его вердиктов МОК не устраивает, особенно в том, что касается российских спортсменов. Также он заявил следующее: "Что касается российских спортсменов, то мы достаточно ясно дали понять, что снятие санкций Арбитражным судом не означает, что спортсмен автоматом получает приглашение от МОК. Приглашение — это привилегия чистых российских спортсменов".

Понятно, что в Москве эти позиции вызвали возмущение. Вот что заявила Валентина Матвиенко, глава Совета Федерации, третий человек в государстве: "Любая демократическая система предполагает наличие независимой судебной системы. Конечно, если любая структура хочет считаться демократической, то она должна неукоснительно исполнять решения независимых судебных органов. Конечно, можно рассуждать, что нужно реформировать Спортивный арбитражный суд, особенно после того, как МОК не устроило его решение. Но тогда совершенно естественно подумать о реформировании и ВАДА, и самого Международного олимпийского комитета, в частности, за неспособность действовать в рамках демократических процедур. Ведь это явный признак вырождения первоначального смысла Олимпийского движения, олимпийского духа. Есть еще одна, на мой взгляд, серьезнейшая проблема. Они коммерциализировали международный спорт, Олимпийское движение. В определенном смысле превратили это уже в бизнес, поставили во главу угла не спортсменов, а получение прибыли. Разве это правильно? Может, стоит заглянуть в Олимпийскую хартию? Я обязательно буду обсуждать эти вопросы с коллегами, руководителями парламентов других стран и на международных парламентских площадках. Что касается решения КАС по российским спортсменам, мы не знаем этих людей в Спортивном арбитражном суде, но, считаю, что мы должны быть благодарны за то, что, несмотря на жесткое давление, они нашли в себе мужество руководствоваться в своем решении объективными данными и принципами Олимпийского движения. Я абсолютно уверена, что принципы Олимпийского движения, заложенные Пьером де Кубертеном, живы и в конечном счете обязательно победят".

Так или иначе, а моральная победа наших спортсменов на сегодня очевидна, даже если кому-то за рубежом ее и трудно переварить.