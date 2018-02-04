Российские спортсмены получают всестороннюю поддержку

Моральная победа российских спортсменов в канун Игр в Пхенчхане. Будет ли еще расти команда российских атлетов? И кто из наших уже в олимпийской деревне?

Подмосковное Парамоново. Российские бобслеисты перед поездкой на Олимпиаду отрабатывают старт. Главная тема — последние заявления МОК о российских спортсменах. Нынешний лидер команды пилот Алексей Стульнев и сам оказался под двойным ударом МОК — от Олимпиады пожизненно отстранили его супругу, а затем разделили их спортивную пару. Нервы напряжены, но атлеты, несмотря ни на что, держаться.

Конькобежец Иван Скобрев — один из тех, кто прошел через Арбитражный суд. Он уверен, что МОК надо реформировать.

Олимпийский чемпион Александр Третьяков, конечно, рад тому, что КАС установил истину, но не исключает любой вариант. "Я тренируюсь, готовлюсь, пришлют приглашение — поеду, не пришлют — буду дальше готовиться", — говорит спортсмен.

А еще недавно, после оглашения вердикта КАС, были радость и вера в то, что справедливость восторжествовала. Появилась надежда.

15 из восстановленных в правах олимпийцев подали заявку в МОК на Игры, но МОК решения затягивает. А время идет.

Тысячи россиян пришли на Васильевский спуск, чтобы поддержать спортсменов, которые на Олимпиаду поедут, и тех, кто, увы, поехать и не сможет, ведь им так важно запастись этой силой духа, которой каждый готов поделиться.

Поддержка идет со всех сторон — спортсмены, которые уже получили путевки и усиленно тренируются, внимательно следят за новостями.

В Хабаровске тренируются российские хоккеистки. Сборная, что стабильно в четверке сильнейших команд мира, тоже ждет положительного решения.

Спортсмены по прыжкам с трамплина тренируются на острове Сахалин и с особым вниманием следят за новостями.

Мастера керлинга проверяют скорость скольжения в японском Саппоро и ждут положительного решения с нетерпением.

Патриарх Кирилл провел в Успенском соборе Кремля молебен. Он подчеркнул, что "правда всегда торжествует, даже если ложь глобально организована".