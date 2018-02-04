Дочь Саддама Хуссейна оказалась в списке самых разыскиваемых преступников

Шестьдесят человек вошли в список самых разыскиваемых преступников Ирака. Среди них — старшая дочь экс-президента Саддама Хусейна Рагад, находящаяся в Иордании.

В списке также имена 28 полевых командиров ИГИЛ (запрещено в РФ), 12 главарей "Аль-Каиды" (запрещено в РФ) и функционеров Партии арабского социалистического возрождения ("Баас", распущена в 2003 году после свержения Саддама Хусейна), в том числе Рагад.

Лидер ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади в список не попал. Где он находится, неизвестно.

Все попавшие в список покинули Ирак. Вопрос об их выдаче будет решаться с Интерполом, передает ТАСС.