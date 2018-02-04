Китайские атомные подлодки оснастят искусственным интеллектом

Китайские конструкторы и разработчики поставили перед собой цель помочь экипажам подводных лодок в принятии правильных и быстрых решений в сложных условиях. Как рассказали источники издания South China Morning Post, командирам новых китайских лодок будет давать подсказки "искусственный интеллект" (AI).

"Кибернетическому разуму" нипочем трудности, от которых страдают биологические вещества. На принятие решений у людей влияют стресс, кислородное голодание, снижение внимательности и работоспособности.

Китайские специалисты создают программу, которая будет "мыслить" по примеру человеческого мозга, но сможет легко справляться с большим объемом данных за минимальное время.

Искусственный интеллект на атомных субмаринах сделают самообучаемым, он будет развивать навыки без участия человека, пишет РИА Новости.

На данном этапе разработчики и конструкторы пытаются разместить дополнительные вычислительные мощности в ограниченном внутреннем объеме подводной лодки. Экипаж сокращать не планируется. На важных постах обязательно должны дежурить люди.

Разумеется, программисты предусмотрят многоступенчатую защиту от "захвата власти" компьютером.