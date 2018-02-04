Особого отношения к россиянам в Пхенчхане нет

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Олимпиада-2018 56 минут назад
Особого отношения к россиянам в Пхенчхане нетЧитайте нас в Telegram
Получив напутствие президента, наши спортсмены улетели на зимнюю Олимпиаду в Южную Корею.
"Золотые" коньки Семена Елистратова — на пхенчханском льду. Олимпийскую медаль высшей пробы российский шорт-трекист взял в Сочи в эстафете. Олимпиада в Корее для него — уже третья.
"Я не знаю, как строились объекты, но тренировочная арена, основной каток очень похожи на сочинские объекты, даже расположение раздевалок — один в один", — говорит Елистратов.
Видно, что на корейском льду спортсменам комфортно. В перерывах между заездами — шутки, танцы, подбадривания от товарищей по команде и советы от тренера.
Первые заезды наших спортсменов на тренировочной арене — вместе с канадцами. На основную, где будут проходить соревнования, россияне выйдут уже 5 февраля. Выставления оценок наши спортсмены будут ждать под надписью OAR — между американцами и южнокорейцами – это аббревиатура "олимпийский атлет из России". Она в Пхенчхане – везде: на трибунах, табло и костюмах атлетов.
В расписании тренировок на объектах уже все плотно. Новые сборные приезжают каждый день. На высотках олимпийской деревни каждое утро появляются новые национальные флаги.
Но есть один корпус, куда уже начали заезжать спортсмены и где флаги так и не появятся. Это корпус, где живут наши атлеты. Требованию МОК корейские организаторы обязаны следовать. Иногда, правда, случаются недосмотры. Пятым в короткой программе по фигурному катанию выступает Дмитрий Алиев: на табло — триколор и буквы "рус".
Спортсмены признаются: ограничения на использования национального флага, конечно, обидные. Но в остальном никакого особого отношения к россиянам нет.
"Жалко, что флаг нельзя вывешивать российский, а так все хорошо. В нашей олимпийской деревне все отлично. Нет ничего такого, что могло бы помешать тренировочному процессу", — отметил Семен Елистратов.
Впрочем, как там, в олимпийской деревне, за шлагбаумами и высокими заборами, пока можно узнать только по личным рассказам самих атлетов.
Журналистов в олимпийскую деревню не пускают. Но для тех, кому очень интересно, как живут спортсмены, сделали демонстрационную комнату, в которой, правда, от холода даже цветы завяли.
Погоду в Пхенчхане — минус 25 на спусках — в олимпийской деревне обсуждают часто. Но для наших атлетов такие холода привычны. Но несколько дней на акклиматизацию все равно уйдет, к тому же нужно привыкнуть к новому часовому поясу.
Поддерживать россиян приехали российские волонтеры. Например, трассы, где будут проходить соревнования по гигантскому слалому, готовит мастер спорта СССР, президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Сахалинской области Андрей Агеенко.
Работа не прекращается до позднего вечера. Нужно успеть все подготовить до начала Игр. Спускаются со склонов российские волонтеры уже ночью — при свете фонарей, на лыжах.
Андрей Агеенко организовывал международные соревнования в России, но приехать в Пхенчхан в составе официальной российской делегации сейчас непросто. В числе российских волонтеров и профессиональный инструктор по горным лыжам.
Помогать — по крайней мере, эмоционально — российским атлетам будут и местные жители. Правящая южнокорейская партия официально объявила о создании движения болельщиков, которые будут поддерживать именно спортсменов из России. Однако точный список наших спортсменов до сих пор не определен. Спортивный арбитражный суд оправдал 28 наших атлетов. С них сняты обвинения, и теперь появился шанс, что список российской команды в Пхенчхане может пополниться новыми именами.
"Если они поедут, то это для всей нашей команды будет мотивация. Правда есть. Если они прилетят, будет очень хорошо. Это усиление команды", — уверен Роман Репилов, трехкратный призер Чемпионата мира по санному спорту.
Олимпийский комитет России просил МОК прислать приглашения нашим спортсменам до 2 февраля. Но решения МОК до сих пор нет. И когда будет, не понятно.
Нерешенной остается и ситуация с квотами. Любой спортсмен может соревноваться только при их наличии. А все заявки на них, опять же, по правилам МОК, должны были подать до 28 числа.
Есть дело Елены Никитиной, лидера сезона в скелетоне, которая была оправдана КАС. Но теперь выясняется, что ее квоту уже отдали другому государству. Если теперь решение примут в пользу Никитиной, возможно ли будет выделить дополнительные квоты?
"Я не удивлю вас, сказав, что не буду спекулировать по поводу возможного решения. Все дела вернутся в комиссию, и она уже будет решать", — заявил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.
При этом допущенных до Олимпиады российских спортсменов проверяют на допинг в два раза чаще, чем других. Эта Олимпиада будет одной из самых сложных для наших спортсменов. И сражаться атлетам в серой форме придется не только за медали, но и за товарищей по команде, которых в Пхенчхан не пустили, и за то, чтобы хотя бы на закрытии выйти на стадион с российским триколором в руках.
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