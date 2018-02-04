Сторонники Саакашвили пришли к Порошенко домой

Возле дома президента Украины Петра Порошенко под Киевом в воскресенье прошел митинг сторонников экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. В акции участвовали около 70 человек.

О своих намерениях приехать к Порошенко домой организаторы марша сторонников Саакашвили сообщили ранее в тот же день. Они планировали передать украинскому лидеру приглашение посетить следующую акцию Саакашвили в Киеве. Сторонники экс-президента Грузии хотели, чтобы Порошенко объявил о своей отставке, передает РИА Новости.

Как сообщила пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области в Facebook, общественный порядок во время митинга у дома президента был обеспечен, нарушений общественного порядка не зафиксировано.