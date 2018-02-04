Конгресс сирийского нацдиалога может снова собраться в Сочи

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Конфликт в Сирии 1 час назад
Конгресс сирийского нацдиалога может снова собраться в СочиЧитайте нас в Telegram
Автор: Дмитрий Киселёв
29-20 января Сочи принимал Конгресс сирийского национального диалога. Это своего рода продолжение переговоров в Астане, только уже более подготовленное и широкое — о послевоенном будущем. Договорились создать конституционную комиссию по выработке нового основного закона, а дальше — процесс скоординировать с ООН.
Кстати, спецпредставитель генсека ООН по Сирии Де Мистура был в Сочи и оказался приятно удивлен широтой представительства различных групп и сил — от шейхов и профсоюзов до старейшин племен и религиозных лидеров. Разнородная сирийская оппозиция никогда ранее не получала столь высокой трибуны.
Организация конгресса была за Россией, Ираном и Турцией, но все понимали, что ничего подобного не могло и случиться, если бы не военная операция России в Сирии и интенсивная дипломатия Москвы, многочисленные личные встречи президента Путина буквально с каждым лидером стран Ближнего Востока, да еще и по нескольку раз.
Автор: Денис Давыдов
В аэропорту — очереди. Самолеты Дамаск – Сочи — битком. Только из Сирии на конгресс летят 1300 делегатов.
"Нашему народу нужна Конституция, которую сирийцы благодаря встрече в Сочи смогут написать своими руками", — заявил Абдулджалил Аль-Саид, участник Конгресса сирийского национального диалога.
За годы войны — впервые вместе представители разных племен, разных конфессий. Здесь боевики, сложившие оружие и солдаты сирийской армии, лицом к лицу, чего не удалось добиться за два года женевских переговоров, которые откровенно захлебываются.
"Чтобы Женева обрела второе дыхание или, если хотите, первое, так как до сих пор работа продвигалась ни шатко ни валко. Это очень сильная поддержка Женевы, роли ООН", — отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Конгресс сирийского национального диалога организован Россией, Ираном, Турцией как странами-гарантами перемирия в Сирии. Площадка получила поддержку ООН. А вот американцы на приглашение не откликнулись.
Интернет-блогер опубликовал якобы переписку спецпредставителя США по Сирии Майкла Ратни. Накануне конгресса он пишет одному из представителей вооруженной оппозиции: "Наша общая задача — блокировать российские дипломатические усилия по Сирии и переговорам в Сочи".
"Была война в соцсетях, американцы пытались через свои каналы действовать", — сказал Махмуд Аль-Афанди, участник конгресса.
В Сочи приглашены страны-наблюдатели — Ирак, Ливан, Египет, Саудовская Аравия — а также постоянные члены Совбеза ООН.
Собрать вместе таких разных представителей сирийского общества еще минувшей осенью предложил Владимир Путин. Приветственную телеграмму от российского президента зачитал министр иностранных дел: "Мы постарались сделать это мероприятие максимально представительным, исходя из того, что только народ Сирии вправе определять будущее своей страны. Желаю вам плодотворной работы и успехов. Владимир Путин".
Зал живо реагирует на каждое слово министра Лавров. Ему приходится прерывать речь.
"Дорогие друзья, от себя хочу сказать: да здравствует Россия, да здравствует дружба! Мы должны продолжать работать. У вас будет возможность поучаствовать в дискуссиях", — подчеркнул Секргей Лавров.
Участник конгресса Наюф Шавки благодарен России за астанинские переговоры, на которых договорились о создании зон деэскалации. Теперь в Сочи — очередной шаг к мирному будущему.
"Без помощи этого конгресса ничего не получится, а сейчас весь мир будет знать и увидит, как сирийский народ хочет мира, единства", — считает Шавки.
"Мир народу Сирии!" — на русском, арабском, английском. У конгресса — три официальных языка. Чтобы каждому из делегатов было удобно, организаторы предусмотрели на площадке даже молитвенные залы для мусульман, для христиан. Молятся о мире. Жертвы войны и их братья по вере. На родине боевики-исламисты устраивают настоящую охоту на христиан.
Ведет заседание старейшина. Всех иностранных наблюдателей после вступительной части просят удалиться. Журналистов — тоже за дверь. Национальный диалог идет без посредников. Какой градус был у дискуссий в закрытом зале, можно понять по видео, которое сняли делегаты.
Пока соотечественники спорили до хрипоты, эти двое не могли друг с другом наговориться. Держась за руки, идут отец и сын. Они не виделись 10 лет. Война разлучила семью, а конгресс помог вновь встретиться.
В Сирии за происходящим в Сочи следили внимательно. От телевизоров не отходили. Проходит больше 10 часов переговоров, и становится понятно, что встреча — это успех. Полуторатысячный зал, который спорил до хрипоты, в один голос поет гимн своей родины.
"Через Конституцию мы можем достичь множества улучшений в Сирии. В Женеве мы начнем конкретно работать над тем, что было озвучено в Сочи", — подчеркнул Стафан де Мистура, специальный представитель генерального секретаря ООН по Сирии.
"Планируя конгресс, мы не стремились перехватить инициативу у Женевы. Своей задачей мы видели оказание максимально возможного содействия реанимации процесса политического урегулирования", — отметил Александр Лаврентьев, специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию.
Политики давали интервью, а делегаты отправляли в Сирию фотографии с исторической встречи. Организаторы конгресса не исключают, что сочинская встреча в таком формате не последняя.
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