Президент призвал конкурентов не давать россиянам невыполнимых обещаний

Вечером 31 января Центральная избирательная комиссия закончила прием подписей, необходимых для регистрации граждан в качестве кандидатов на должность Президента России. Заветные коробки в ЦИК к сроку донесли далеко не все претенденты. И сейчас в президентской гонке участвую уже только 8 человек. А когда эксперты завершат проверку подлинности подписей — к 10 февраля — их может стать еще меньше.

Новшество этих выборов — отсутствие открепительных избирательных удостоверений. Заявления от граждан, желающих 18 марта проголосовать не по месту регистрации, а по месту фактического нахождения начали принимать в территориальных избирательных комиссиях, многофункциональных центрах и на интернет-портале Gosuslugi.ru. Этим правом воспользовались уже более 40 тысяч человек.

В окружении избирателей Владимир Жириновский пускается в пляс. Это лидер ЛДПР и кандидат в президенты — в одном из торговых центров Петербурга. В северной столице Жириновский отправляется еще и в галерею. К молодым художникам. Разговор, само собой, заходит о живописи. Вот Жириновскому дарят картину — его собственный портрет. Лидер ЛДПР рассуждает о том, как помочь художнику.

"Вы скромные. Это беда русской интеллигенции. Так и будете ждать десять лет, двадцать, тридцать. Нужно, чтобы вам кто-то помогал. Ваши лоббисты. Допустим, депутаты", — говорит лидер ЛДПР.

По словам Жириновского, его программа — это сто конкретных шагов, направленных на улучшение жизни россиян. И об этом он подробно говорил накануне.

"Сегодня главное — это показать нашу программу в основном формате отличий. Наша главная позиция — это кадровая работа, обновление и судейского корпуса, и губернаторского", — отметил Жириновский.

Павел Грудинин посетил Башкири. На мясокомбинате в городке Туймазы посмотрел цеха, оборудование, поделился впечатлениями и от увиденного, и от и попробованного. Но основное время — встреча с трудовым коллективом.

Уже в Уфе — большая пресс-конференция. Кандидат от КПРФ представляет свою программу "20 шагов к достойной жизни". "Главная цель — это повышение благосостояния российского народа, возможность производить здесь продукцию, а не ввозить ее из-за рубежа", — сказал Грудинин.

Во Дворце молодежи — неформальное общение и ответы на вопросы. Одну за другой кандидату пишут записки. Все просьбы и наказы в штабе Грудинина обещают систематизировать, а пока их сложили в красную папку.

Похожую позже журналисты заметили в руках кандидата, когда тот появился в Центризбиркоме. Уже когда Грудинин ушел, выяснилось, что кандидат разговаривал с заместителем руководителя ЦИК Николаем Булаевым, который по просьбе журналистов пояснил, что такая работа с кандидатами — обычная для Центризбиркома. А проверяют в том числе представленные кандидатами финансовые документы. Так, выяснилось, что закрыть вопрос заграничных счетов Грудинину пока не удается.

"Есть непонимание: два счета в Швейцарии, которые до конца, как я понимаю, не закрыты и по которым не проинформирована Федеральная налоговая служба, два счета в Австрии, которые точно так же до конца не закрыты. Мы считаем, что это — устранимый недочет, если будет доказано, что все они закрыты до момента регистрации, а Павел Николаевич в этом уверен. Думаю, что так оно и было", — сказал Николай Булаев.

Эта история со счетами Грудинина тянется с декабря. Сначала он вообще не указал заграничные счета, потом подтвердил их отсутствие, затем сообщил о наличии пяти австрийских, которые вроде как закрыл. Позже выяснилось, что есть еще швейцарские и в известность не поставлен не только ЦИК, но и Налоговая служба, что, вообще-то, по закону — обязательно.

"Если физическое лицо закрывает расчетный счет, который открыт в иностранном банке, в этом случае представляется уведомление о закрытии расчетного счета. Такое уведомление предоставляется в том же самом порядке в течение месяца, одновременно с этим предоставляется отчет о движении денежных средств. В случае, если физическое лицо не выполнило требование установленное законом о валютном урегулировании 173 ФЗ статьи 12, на такое физическое лицо налагается ответственность, предусмотренная Кодексом административных правонарушений", — пояснил Дмитрий Сатин, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы.

Давний оппонент КПРФ не мог оставить такое без комментариев. "С самого начала он вызвал подозрения. Когда он сразу не сказал вообще про счета. Потом он переписывает декларацию, говорит, что есть. Но не все счета называет. Сейчас появляется информация, что другие он не назвал. Главные счета, где было 7,5 миллиарда рублей, ценные бумаги. Он якобы закрыл. Хорошо. А деньги где? Его дом, который семья купила в одной из натовских стран в Европе, стоит 54 миллиона рублей. Поэтому, конечно, по количеству ошибок, нарушений, которые совершил Грудинин, надо отменять его регистрацию. Ибо это грубейшее нарушение закона, что кандидат в президенты России имеет зарубежные счета в огромном количестве", — уверен Владимир Жириновский.

Покупку семьей Грудинина дома в испанском городке Салоу, про который тоже говорил Жириновский и который показали журналисты вместе с выпиской из реестра недвижимости – стоимость — почти миллион долларов — в КПРФ опровергли. Возможно, хозяин этой испанской виллы — просто однофамилец Грудинина.

КПРФ собрала большой митинг на Суворовской площади в Москве. По правую руку от кандидата Грудинина — неизменно руководитель его штаба и политический наставник Геннадий Зюганов.

"Сегодня идут дикие политические репрессии против всех, кто живет у нас в России. Обложили экономическими, финансовыми санкциями, снова брошен вызов. Это требует сплоченности граждан, но и сплоченность предполагает честные и достойные, и справедливые выборы. Поэтому мы подготовили программу, у нас очень грамотный и сильный кандидат", — заявил Зюганов.

"Я не могу так хорошо говорить, как Геннадий Андреевич, но я точно знаю, что люди, собравшиеся здесь, — за справедливость, за то, чтобы не было обманутых дольщиков, чтобы экология была такой, чтобы наши дети пили нормальную воду и дышали нормальным воздухом. За то, чтобы люди, которые пришли сюда, после 18 марта не приходили больше на митинги за социальную справедливость", — отметил Грудинин.

О справедливости в это же самое время говорили и в подмосковном Одинцово. Там собрались пайщики сразу нескольких совхозов, в том числе и совхоза имени Ленина, где Павел Грудинин — как раз директор. Те, кто в зале, называют себя обманутыми.

"Он нас пригласил к себе в кабинет и предложил продать акции, которые были выданы, 240 акции. Предложил за эти акции смешные деньги. Он просто перевел землю из коллективно-совместной на ЗАО "Совхоз имени Ленина". И вся земля теперь принадлежит ЗАО "Совхоз имени Ленина", то есть ему одному", — возмущены люди.

В начале 90-х, как и по всей стране, сельчанам предложили стать акционерами и поменять их землю на акции. Несколько сотен собственников, собравшихся в этом зале, утверждают, что за эти акции ничего не имеют, поэтому решили объединиться и выступить с обращением.

"Надеемся на то, что справедливость восторжествует. Поскольку Павел Николаевич Грудинин баллотируется в президенты. И первым пунктом программы у него — как раз борьба за справедливость", — считают собравшиеся.

Лидер партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин на выборы президента идет под схожим с Грудининым флагом. И на неделе он ездил к фермерам в подмосковное Путилково. Сурайкин обещает поддержку частникам на селе.

А на Калужской площади в Москве объявляет очередной этап борьбы за памятник Ленину. Требует не допустить сноса. Но митингом не ограничивается и прорывается на заседание местного Совета депутатов.

Ситуация накалилась до предела. "Мы хотим разогнать этот Совет псевдодепутатов, которые используют свои полномочия, чтобы снести памятники Ленину, чтобы фактически плюнуть в советскую историю, а как только народ потребовал их к ответу, они разбежались", — сказал Сурайкин.

В родном для себя Петербурге кандидат "против всех" Ксения Собчак — с избирателями встречается неформально. В баре "Безумный Макс". Аудитория — прямо на танцполе. Темы для обсуждения: и пробки, и питерские коммуналки, и бюджетная справедливость.

"Чтобы деньги не стекались только в один центр, но и в Санкт-Петербурге могли быть достаточные инвестиции для того, чтобы по-настоящему возродить культурную столицу нашей Родины ", — заявила Собчак. А в ответах на вопросы даже коснулась отношения между полами.

Вопросы — самые разные: от геополитики до отношений между полами.

"В России должны существовать гражданские союзы для всех людей, сексуальных меньшинств, потому что гражданский союз дает права этим людям. Это не просто, чтобы шокировать общественность, два мужика поженились. Нет, я это делается с конкретной целью, поэтому это называют "союзом", — отметила Собчак.

Ксения готовится полететь в США. У себя в штабе — интервью на английском. Собчак уже сдала в Центризбирком необходимые для регистрации кандидатом подписи: 105 тысяч.

Кандидат от "Яблока" Григорий Явлинский подписи сдал тоже — с запасом. И приехал в штаб поблагодарить волонтеров. По телефону.

Про экономику — и в Пскове, в местной Торгово-промышленной палате. "Я глубоко убежден, что суть всей политики государства в ближайшие тридцать лет должна быть только в одном – в создание мощной экономической системы в России. Потому что страна с такими границами, с такими территориями без мощной экономической системы просто не может существовать. Все остальное — по боку! Мы все остальное потом отыграем", — уверен Явлинский.

Подписные листы кандидатов в Центризбиркоме проверяют в две смены. Работа ответственная, кропотливая, сотрудники ЦИК — в очень жестких рамках: меньше недели остается, чтобы закончить эту работу. А проверить нужно по 60 тысяч подписей. И каждая, которая вызывает малейшие сомнения, отправляется на дополнительную экспертизу – к графологу. Все внимание — к деталям.

"Даже невооруженным глазом видно, что даты подписей выполнены, как и сами подписи, одним лицом. Но без официального заключения эксперта-почерковеда данные подписи не могут быть признаны недействительными. Как только он сделает официальное заключение, данные подписи не будут зачтены кандидату", — рассказал Алексей Нестеров, начальник Управления организационно-методического и экспертно-аналитического обеспечения Центризбиркома РФ.

Кандидат от Российского общенародного союза Сергей Бабурин отправляется в магазин изучать потребительские вкусы избирателя и ассортимент на прилавках. Покупает мандарины, а потом в кондитерской — коробку с пончиками. Чтобы не обвинили в подкупе, уточняет: "Это не избиратели, это помощники".

"Я собираюсь убедить всех избирателей, что только позиция, соединяющая национальные традиции, православную духовность и социалистические представления о будущем, имеет перспективу. И, опирая на интересы всех народов России, можно обеспечить, чтобы наша экономика стала нравственной", — отметил Бабурин.

Борис Титов идет на выборы от "Партии Роста". В московском ресторане он разыгрывает ситуацию, как малому и среднему бизнесу пройти проверки. Титов ведь ставит перед собой задачу помочь предпринимателям обеспечить доходность и выйти из тени. Но комментировать приходится и так называемый "кремлевский доклад". Титов — единственный из участников предвыборной кампании, кого США внесли в новый санкционный список.

"Конечно, очень странно, что в этом списке есть мои товарищи, правозащитники Михаил Федотов, Кузнецова, потому что говорили, что это списки против окружения власти вокруг Путина, списки против крупного бизнеса России, но, оказывается, эти списки еще и против тех, кто защищает права людей, против развития гражданского общества в нашей стране", — сказал Борис Титов.

Лидер "Партии Роста" прилетел в Лондон. И как бизнес-омбудсмен, и как политик. Важная миссия — налаживание диалога с британскими чиновниками и бизнес-элитами.

"Мы встречаемся с экспертами, членами парламента, представителями бизнеса, будут еще представители генералитета, то есть армии Великобритании, которым мы хотим предложить найти способ решения уже не экономических, а политических проблем, которые между есть нашими странами", — пояснил Титов.

А еще — встречи с предпринимателями, которые вынужденно уехали из России. Может, вернутся? Здесь же — в Лондоне — Титов объясняет: геополитика должна опираться лишь на сильную экономику, где зависимости от мировых цен на сырье не место. Ну, а предпринимателей знакомит с программой, что называет "бизнес-планом для России".

"Мы участвуем в выборах с этим планом, который называется "Стратегия роста", и наша главная задача, чтобы о нем сегодня больше узнали и предпринимателей, и людей, и экспертов, и поддержали этот план. Тогда мы сможем повлиять на политику страны, и в результате изменится модель экономического развития", — считает Титов.

Доверенные лица кандидата-самовыдвиженца Владимира Путина собрались в Гостином дворе. Почти 500 человек со всей страны. Известные всему миру и не очень: каждый из них объясняет, почему принял для себя такое решение.

"Это стабильность, сила, это наш лидер, человек, который всем сердцем и душой болеет за свою страну, за Родину. Сильный, мудрый и справедливый лидер", — говорят люди.

Гостиный двор приветствует Владимира Путина. Для тех, кто в этом зале, — он не только действующий президент, но и их кандидат в президенты.

Избирательная кампания — говорит Путин — должна быть честной, открытой и прямой. Такой же, как и диалог с избирателем.

"Нельзя никогда давать таких обещаний при встречах с гражданами, которые мы не понимаем, как исполнять. К этому нужно относиться очень ответственно, внимательно, потому что люди ведь простят все что угодно, только обман не могут простить, и правильно делают", — заявил Владимир Путин.

Скоро Центризбирком огласит окончательный список кандидатов в президенты. Тогда и начнется самая активная фаза предвыборной кампании.