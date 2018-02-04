Анастасиадис остался президентом Кипра

Действующий президент Кипра, кандидат от правоцентристской партии ДИСИ Никос Анастасиадис победил во втором туре выборов президента страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию МВД республики после подсчета 100 процентов голосов. На Кипре именно это ведомство отвечает за проведение выборов.

Согласно данным МВД, Анастасиадис набрал во втором туре 55,99 процента голосов, а его соперник Ставрос Малас от левой партии АКЕЛ — 44,01 процента. Явка избирателей составила 73,97 процента.

В первом туре президентских выборов, который прошел 28 января, Анастасиадис набрал 35,5 процента голосов, Малас – 30,25 процента.

Официально имя избранного президента объявят на специальной церемонии, которая пройдет 4 февраля в 22 часа (23 часа по Москве) на стадионе "Тассос Пападопулос". Инаугурация намечена на 28 февраля.