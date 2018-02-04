"Барселона" сыграла вничью в каталонском дерби

Футбольная "Барселона" не смогла добиться победы в выездном в матче 22-го тура чемпионата Испании против "Эспаньола" – каталонское дерби завершилось ничейным исходом со счетом 1:1. При этом примечательно, что первыми гол усилиями Херарда Морено забили футболисты "Эспаньола" и лидеры Примеры были поставлены в неудобное положение.

Тем не менее, подопечным Эрнесто Валверде удалось спастись от поражения – на 82-й минуте счет сравнял защитник "Барсы" Жерар Пике.

Добытая ничья позволила "блаугранас" обновить рекорд по продолжительности беспроигрышной серии — в 22 турах чемпионата Испании "Барселона" ни разу не проиграла, в 18 играх одержав победы, и еще в четырех добившись ничьих. Прежний рекорд национального первенства равнялся 21 матчу.

Таким образом, "Барселона" смогла набрать 58 очков по итогам 22 туров. Ближайшим соперником каталонцев в турнирной таблице является мадридский "Атлетико", в активе которого 46 баллов и еще один матч в запасе – в воскресенье "матрасники" на своем поле встретятся с "Валенсией".