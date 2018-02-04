Российские дипломаты не подтвердили освобождение Лазаревой

Посольство РФ в Кувейте не подтвердило информацию об освобождении под залог россиянки Марии Лазаревой, которую обвиняют в растрате государственных средств.

Лазарева, вице-президент и управляющий директор компании КGLI, была задержана в ноябре 2017 года. Одновременно был арестован ее кувейтский коллега Саид Дашди. Обоим инкриминируется растрата средств, которые Портовое управление Кувейта вложило в инвестиционный фонд The Port Fund под управлением KGLI. Защита утверждает, что KGLI оказала этому управлению "ценные консультативные услуги в обмен на оплату, обусловленную в письменном соглашении". По ее данным, The Port Fund в данный момент возвращает всем инвесторам их начальные вложения.

В воскресенье, 4 февраля, состоялось очередное заседание суда по этому делу. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на куветские СМИ, уголовный суд постановил отпустить обвиняемых под залог в 9 миллионов кувейтских динаров (около 30 миллионов долларов США) за всех. При этом конкретные фамилии не были названы.

"Я не могу подтвердить информацию об освобождении россиянки, над которой идет процесс в Кувейте, под залог, такого не было", — сообщил представитель российского посольства.