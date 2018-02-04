Олимпиада-2018. Российские фигуристы пропустят церемонию открытия Игр

Российские фигуристы, которым в южнокорейском Пхенчхане предстоит принять участие в Олимпиаде, не смогут посетить церемонию открытия Игр. Это стало известно после того, как глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков объяснил такое решение стартом командных соревнований.

"Конечно, наши фигуристы не примут участия в церемонии, – приводит слова Горшкова "Спорт-экспресс". – У спортсменов в этот день уже будут проходить командные соревнования, поэтому им точно будет не до таких мероприятий. Помимо всего прочего, турнир по фигурному катанию проходит в городе Каннын, в то время как церемония состоится в Пхенчхане".

Напомним, что Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.