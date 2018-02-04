США могут ввести нефтяное эмбарго для Венесуэлы

Вашингтон рассматривает возможность введения нефтяного эмбарго для Каракаса, сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Ввести санкции в отношении продаж нефти или переработки продуктов Венесуэлы — это то, что мы рассматриваем", — заявил в воскресенье Тиллерсон, находящийся с визитом в Аргентине, передает РИА Новости.

Глава госдепа пояснил, что США не могут стоять "со скрещенными руками", глядя на ситуацию с уничтожением демократии в Венесуэле.

Говоря о ситуации в Сирии, Тиллерсон вновь указал на продолжающееся использование боевых отравляющих веществ в ходе этого конфликта и призвал Россию не блокировать продление мандата Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия по расследованию подобных атак.

"Мы призвали Россию выполнить свою роль как гаранта соглашения об уничтожении химического оружия", — приводит слова Тиллерсона ТАСС.

Кроме того, госсекретарь США в очередной раз призвал Москву прекратить использовать право вето при рассмотрении резолюций, необходимых для продления полномочий Совместного механизма для проведения расследований этих инцидентов.