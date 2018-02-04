В Москве выпало больше месячной нормы снега

За выходные в Москве выпало 38 см снега или больше месячной февральской нормы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Заммэра заявил, что коммунальные службы работают в круглосуточном режиме.

По его данным, в ликвидации последствий снегопада в Москве задействованы более 4 тысяч самосвалов, более 15,5 тысяч различной снегоуборочной техники.

Он попросил автомобилистов в понедельник отказаться от личного и служебного транспорта и пересесть на общественный, передает "Интерфакс".

Кроме того, около 1,6 тысячи упавших в Москве деревьев распилены и вывезены, Новости. Более 100 деревьев упали на автомобили, передает РИА Новости.

Сильнейший снегопад и ледяной дождь обрушились на московский регион 3-4 февраля. По данным синоптиков, такие снегопады бывают раз в 100 лет. Один человек погиб, есть пострадавшие.