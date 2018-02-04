Житель Кубани помыл машину котом

Пользователи соцсетей в воскресенье распространили видео, на котором мужчина моет черную машину котом. Герой ролика опускает животное в ведро с водой, а затем протирает им корпус иномарки, потом фары. Кот мяукает, а мужчина и его товарищ, который за кадром комментирует происходящее, веселятся. Из подписи к ролику следует, что мужчина — житель Кубани.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по региону, полиция Краснодарского края уже начала проверку по этому факту. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить личности участников ролика, а также все обстоятельства инцидента.