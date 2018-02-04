"Ливерпуль" упустил победу над "Тоттенхэмом" на пятой добавленной минуте

В английской премьер-лиге "Ливерпуль" в центральном матче 26-го тура встречался с лондонским "Тоттенхэм Хотспур". Обе команды идут в лидирующей группе турнирной таблицы, занимая третьею и пятую строчку соответственно. В очном противостоянии команды не выявили победителя, сыграв в результативную ничью – 2:2.

Счет в игре был открыт уже на третьей минуте, когда нападающий "красных" Мохаммед Салах поразил ворота вратаря "шпор" Уго Льориса. Счет 1:0 держался большую часть поединка и лишь на 80-й минуте на табло стадиона "Энфилд" засветились две единицы – ответный гол гостей оформил Виктор Ваньяма.

Более того, на 87-й минуте подопечные Маурисио Почеттино имели возможность выйти вперед, когда они получили право на пробитие пенальти, но форвард "Тоттенхэма" Гарри Кейн смазал удар с 11-метровой отметки. В ответ ливерпульцы уже в добавленное время вновь смогли выйти вперед, когда дубль оформил Салах и, казалось, что теперь победа останется за хозяевами поля. Однако уже на 95-й минуте компенсированного времени в ворота "Ливерпуля" был назначен еще один пенальти и на этот раз нападающий "шпор" Кейн оказался точен, принеся своей команде ничью – 2:2.

В турнирной таблице после очного матча команды остались на своих местах – "Тоттенхэм" с 49 очками удерживает пятую позицию, в то время как "Ливерпуль" с 51 баллом занимает третье место. Но идущий следом за ливерпульцами "Челси" имеет возможность обойти соседей по таблице, если в понедельник победит "Уотфорд".