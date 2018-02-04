Пилот СУ-25 взорвал гранату, чтобы не попасть в плен к боевикам

Пилот штурмовика СУ-25, сбитого в Идлибе (Сирия), держал бой до последнего. Он взорвал гранату, лишь бы не попасть в плен к боевикам.

В провинции Идлиб из переносного зенитного ракетного комплекса сбили российский СУ-25, который выполнял облет зоны деэскалации. Пилот успел катапультироваться, но погиб в бою с террористами, передает канал "Россия 24".

Сейчас Россия совместно с Турцией решает вопрос доставки тела на родину.

Район, откуда запустили ракету, контролирует террористическая организация "Джебхат ан-Нусра" (запрещено в РФ).