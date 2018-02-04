Собянин разрешил московским школьникам прогулять понедельник

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в связи со сложными погодными условиями в столице посещение школ в понедельник остается на усмотрение родителей. "Посещение школ объявляем свободным", — написал он на своей странице в Twiiter в воскресенье.

Собянин добавил, что сильный снегопад не прекратится ни ночью, ни днем понедельник, дорожная ситуация будет сложной, и призвал горожан по возможности воздержаться от поездок на личных автомобилях.

Сильный снегопад не прекратится ни ночью, ни завтра. Дорожная ситуация будет сложной. Лучше по возможности воздержаться от поездок на личных авто. Посещение школ объявляем свободным. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 4 февраля 2018 г.

В департаменте образования Москвы подтвердили, что в связи с непогодой в столичных школах в понедельник, 5 февраля, устанавливается свободный график посещения. При этом в департаменте добавили, что все образовательные учреждения города работают в обычном режиме. Но для школьников, которые останутся дома, школы организуют консультации в дистанционном режиме, передает "Интерфакс".

Снегопад, "накрывший" Московский регион, стал рекордным, высота сугробов в Москве достигла к утру 4 февраля 43 сантиметров, в воскресенье в городе продолжаются осадки.