Из-за непогоды в Москве задержаны почти 200 авиарейсов

По данным портала "Яндекс.Расписание", в воскресенье, 4 февраля, обрушившаяся на Москву непогода вызывала задержки 178 авиарейсов в столичных аэропортах, 12 рейсов отменены. Так, по состоянию на 23:40 по Москве в аэропорту Шереметьево задерживаются 128 рейсов, Домодедово – 33, Внуково — 17.

Как сообщалось, накрывший накануне Московский регион в снегопад стал рекордным: к утру воскресенья высота сугробов в Москве достигла 43 сантиметров, обильные осадки не прекращаются. Синоптики предупреждают жителей столичного региона о метели и снежных заносах, напоминает ТАСС.