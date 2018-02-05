"Челси" планирует пригласить Сарри на место Конте

Лондонский "Челси" ведет активную работу по поискам нового наставника. Сообщается, что главным претендентом на место нынешнего главного тренера команды Антонио Конте является еще один итальянский специалист Маурицио Сарри. На данный момент он возглавляет "Наполи", идущего в группе лидеров чемпионата Италии.

Известно, что руководство лондонцев уже провело беседу с Сарри. Однако для заполучения тренера боссам "синих" будет необходимо выполнить одно условие в контракте специалиста, а именно выплатить неустойку, сумма которой составляет восемь миллионов евро, сообщает еженедельник "Футбол" со ссылкой на итальянское издание La Gazzetta dello Sport. Этот пункт не нравится президенту неаполитанцев Аурелио Де Лаурентису и он намерен убрать его из действующего соглашения ради сохранения специалиста в "Наполи".

Напомним, что ранее свой интерес к Сарри проявлял питерский "Зенит", который рассматривает его в качестве замены Роберто Манчини – итальянца активно сватают в сборную Италии.