В обесточенные регионы России возвращается электричество

В четырех из шести регионах Центрального федерального округа энергетикам удалось полностью восстановить электроснабжение, нарушенное непогодой.

Ранее сообщалось, что в Московской, Брянской, Владимирской, Калужской, Смоленской и Тульской областях были обесточены почти 600 населенных пунктов с населением более 60 тысяч человек. К настоящему времени энергоснабжение восстановлено в Брянской, Смоленской, Тульской и Калужской областях, сообщает ТАСС. В Московской и Владимирской областях аварийно-восстановительные работы продолжаются, их планируют завершить к полудню понедельника, 5 февраля.