Футбольная "Кубань" рискует стать банкротом

Клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Кубань" из Краснодара рискует понести серьезные потери из-за имеющихся долгов. В частности, сообщается, что "желто-зеленые" могут быть объявлены банкротом. Об этом сообщил председадтель Палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) Виктор Березов.

"Вероятность того, что "Кубань" может быть объявлена банкротом, существует, – признается Березов, слова которого приводит Чемпионат.Com. – На днях арбитраж Краснодарского края вынес ранее принятые решения. Мы получили эти документы, и теперь в понедельник будем назначать очередную дату заседания для дальнейшего применения санкций к клубу. В том числе речь пойдет о снятии очков. В вопросе по банкротству все будет зависеть от руководства "Кубани". К компетенции палаты это никак не относится".

Ранее стало известно о том, что в краснодарском клубе образовались долги по заработной плате футболистам и тренерам, но руководители "Кубани" уже сообщили, что не намерены расплачиваться по долгам. Основной причиной принятого решения является запрет погашения задолженностей управляющей компанией.

Расторгнувшие свои соглашения с клубом работники решили написать жалобы на "Кубань" в РФС и Международную федерацию футбола (ФИФА).