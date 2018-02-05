Велоспорт. Ольга Забелинская – победительница веломногодневки в Турции

Российская велогонщица Ольга Забелинская, выступающая за команду из России Cogeas-Mettler, одержала победу по итогам трех этапов многодневной гонки, проходившей в Турции. Россиянка приезжала первой к финишу дважды и после заключительного этапа смогла удержать лидирующую позицию, даже несмотря на то, что победу в нем одержала белоруска Каролина Савенко.

Отметим, что вторую строчку в общем зачете веломногодневки завоевала еще одна представительница России и команды Cogeas-Mettler – Мария Новолодская.