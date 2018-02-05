В горах Италии 2 человека погибли под лавиной

Неподалеку от итальянского горнолыжного курорта Кампо Феличе, расположенного в 80 километрах к востоку от Рима, в результате схода снежной лавины погибли, по меньшей мере, два человека, еще один получил травмы.

Пострадавший был госпитализирован с помощью спасательного вертолета, данных о его состоянии не поступало, передает ТАСС. По информации спасателей, трое попавших под лавину в момент ее схода катались на лыжах вне трасс горнолыжного курорта.