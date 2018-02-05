Мини-футбол. Испания победила Азербайджан, Россия сыграет с хозяином чемпионата Европы

На проходящем в словенской Любляне чемпионате Европы по мини-футболу (футзалу) прошел заключительный поединок группового раунда, в котором встречались Испания и Азербайджан. Действующий чемпион континента минимально одолел азербайджанскую команду со счетом 1:0 после чего стали известны все пары четвертьфиналистов.

Пиренейцы в плей-офф встретятся со сборной Украины, Азербайджан поспорит за выход в полуфинал с командой Португалии, Сербия будет противостоять Казахстану, а Россия проведет свой четвертьфинал против хозяина турнира – Словении.

Поединки 1/4 финала чемпионата Европы пройдут 5 и 6 февраля.