Греческие фанаты устроили погромы после проигрыша в принципиальном дерби

В чемпионате Греции по футболу встречались одни из самых непримиримых соперников – пирейский "Олимпиакос" на своем поле принимал афинский АЕК. За считанные минуты до финального свистка при счете 1:1 футболисты гостей забили гол, который вывел их вперед и обеспечил победу (2:1), после чего фанаты "Олимпиакоса" пришли в ярость и стали выбегать на поле, зажигать пиротехнику и крушить попадавшиеся на пути рекламные щиты.

Обезумевших фанатов принялась усмирять полиция, однако вооружившиеся подручными средствами поклонники пирейцев вынудили сотрудников правоохранительных органов отступать и обороняться с помощью слезоточивого газа. Известно, что одними из зачинщиков устроенных беспорядков стала группировка "Олимпиакоса" под названием Gate 7, которая обычно занимается созданием звуковой и визуальной поддержки клуба.

Более того, после матча фанаты местного клуба атаковали автобус с командой гостей файерами и камнями. Также сообщается о массовой драке фанатов с полицейскими.