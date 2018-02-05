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5 февраля 201805:39

На Тайване перехвачена рекордная партия наркотиков

фото: Global Look Press

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Полицией Тайваня в ходе рейда в порту города Гаосюн на одном из рыбацких судов изъята крупнейшая в истории острова партия наркотиков – почти 1,3 тонны кетамина.

Расследование и наблюдение за портом велось после того, как в полицию поступила информация о том, что крупный наркосиндикат начал поставлять через этот порт наркотики на Тайвань, передает РИА Новости. Судно, на борту которого был найден груз запрещенных веществ, заинтересовало полицию, так как оно крайне редко использовалось для ловли рыбы.

В минувшие выходные подозрительное судно вышло в море, и по возвращении в порт было обыскано правоохранителями. В ходе обыска сотрудники полиции обнаружили 126 полиэтиленовых пакетов, спрятанных под холодильной камерой судна. По предварительным подсчетам, стоимость перехваченной партии наркотиков оценивается в сумму, превышающую 100 миллионов долларов. Капитан судна и пятеро находившихся на его борту рыбаков задержаны.

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