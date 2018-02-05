На пограничных переходах между Польшей и Украиной скопились сотни автомобилей

Более четырехсот автомобилей застряли на границе Украины и Польши, возле пункта Краковец. Сообщается, что в работе базы данных таможни произошел сбой. Водителей просят выбирать другие соседние пункты пропуска для пересечения границы с Польшей, отмечает телеканал "Россия 24".

Неспокойно было и в других пунктах украинско-польской границы. Во Львовской области десятки человек блокировали движение автомобилей и обещали пропускать не более трех-четырех машин каждые 15 минут. По предварительным данным, недовольство бунтовщиков вызвали изменения в таможенном законодательстве.