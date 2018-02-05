В Москве определились со сроками проведения конкурса имени Чайковского

16-й Международный Конкурс имени Чайковского пройдет в июне 2019 года. Об этом по итогам заседания оргкомитета заявила вице-президент правительства Ольга Голодец. Точные даты пока обсуждаются. Зато известно, что в программу впервые войдут конкурсы по духовым инструментам — деревянным и медным. Они добавятся к существующим номинациям "фортепиано", "скрипка", "виолончель" и "сольное пение" у мужчин и женщин. В заседании также принял участие художественный руководитель конкурса имени Чаковского — Валерий Гергиев. Форум проводится с 1958 года с периодичностью раз в четыре года, напоминает телеканал "Россия 24".