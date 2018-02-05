Lloyd's Bank говорит "No" биткойнам

Крупнейший банк Британии запретил клиентам использовать свои кредитные карты для покупки криптовалют. В руководстве Lloyd's Bank заявили, что в таких сделках возможны слишком высокие риски. О запрете Lloyd's Bank объявит в понедельник, он коснется девяти миллионов клиентов. Банк принял такое решение после обвала курса самой популярной криптовалюты на 57 процентов, отмечает телеканал "Россия 24". Ранее такой же запрет уже анонсировали крупные американские банки – J.P. Morgan Chase и Bank of America.