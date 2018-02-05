МОК не пустил на Олимпийские игры еще 15 россиян

Специальная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Валери Фурнейрон отклонила заявку Олимпийского комитета России (ОКР), тем самым отказав в приглашении 13 российских спортсменов и еще двух тренеров на предстоящие Олимпийские игры. Ранее они были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS). Об недопуске россиян говорится в сообщении на официальном сайте организации.

"Решение было принято на основаниях рекомендаций комиссии по рассмотрению заявок, — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС. – После проведенного комиссией тщательного анализа ее члены отметили наличие дополнительных элементов и/или доказательств, которые комиссия МОК под руководством Дениса Освальда не могла рассмотреть ранее, поскольку не имела доступа к данным. Дополнительная информация включала данные управленческой системы московской антидопинговой лаборатории, следы запрещенных веществ, доказательства манипуляций и многое другое. Также комиссия согласилась, что решение CAS не сняло подозрений в непосредственном наличии допинга и не предоставило комиссии достаточную уверенность в том, что данные 13 спортсменов могут считаться чистыми".

Напомним, что ранее CAS полностью оправдал 28 российских спортсменов, которые изначально были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах, а также лишены достижений сочинских Игр. Томас Бах после принятого судом решения не скрывал своего разочарования и при этом уже тогда заявил, что все равно не пригласит оправданных россиян на Олимпийские игры-2018, которые стартуют в южнокорейском Пхенчхане 9 февраля.