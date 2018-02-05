Политики двух Корей встретятся во время Олимпиады

Формальный лидер КНДР и президент Южной Кореи во время Олимпиады встретятся в Пхенчхане. По данным агентства "Рёнхап", председатель Верховного Народного совета Северной Кореи Ким Ён Нам приедет на Игры с трехдневным визитом.

Политик, который в Северной Корее считается вторым по степени влияния после Ким Чен Ына, в пятницу посетит церемонию открытия Олимпиады. Как сообщает телеканал "Россия 24", президент Мун Чже Ин встретится с Ким Ен Намом на церемонии, но решения о переговорах в формате один на один пока нет.