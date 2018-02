NFL. "Филадельфия Иглз" переиграла "Нью-Ингленд" и стала победителем Супербоула

В Национальной футбольной лиге (NFL) по американскому футболу определился чемпион. В 52-м розыгрыше Супербоула, который в нынешнем сезоне состоялся в Миннеаполисе, встречались "Нью-Ингленд Пэтриотз" и "Филадельфия Иглз". Волевую победу со счетом 41:33 одержала "Филадельфия".

На протяжении большей части матча преимущество в счете было на стороне футболистов из Филадельфии, но в середине заключительной, четвертой четверти действующие чемпионы лиги смогли впервые выйти вперед – 33:32, и, казалось, смогут добиться волевой победы. Но спустя пять минут "Иглз" вновь повели в счете, и довели поединок до победы.

