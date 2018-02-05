Снегопад в Москве не прекращается

Столичный регион проведет первый рабочий день недели в тыловой части уходящего циклона, что определит скоротечные заряды снега и несколько пониженный температурный фон.

В Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный снег, сообщает Центр погоды ФОБОС. Температура воздуха в столице — 9-11 градусов ниже нуля, по области от минус 8 до минус 13 градусов. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление к вечеру повысится и составит 744 мм рт. ст.