Пожар на западе Москвы: 10 пострадавших

В результате пожара, вспыхнувшего в трехкомнатной квартире жилого дома по адресу: Беловежская улица, 17, пострадали 10 человек – семеро взрослых и трое детей. После осмотра медиками пятеро взрослых и ребенок были госпитализированы.

В настоящее время пожар ликвидирован. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, передает ТАСС.