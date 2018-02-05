Неуважение к королю Камбоджи стало уголовным преступлением

В Камбодже введена уголовная ответственность за проявление неуважения по отношению к королю Нородому Сиамони. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс страны одобрены кабинетом министров.

Отныне любое проявление неуважения или непочтительное отношение к королю будет караться тюремным заключением на срок от одного года до пяти лет, передает ТАСС. В соответствии с Конституцией Камбоджи, король неприкосновенен, так что поправки в Уголовный кодекс помогут обеспечить укрепление престижа монарха и защиту королевской власти.

Хотя король в Камбодже официально считается главой государства, реальной властью он не обладает. Нынешний монарх — 65-летний Нородом Сиамони — был возведен на престол в октябре 2004 года после того, как его отец Нородом Сианук сложил с себя полномочия из-за слабого здоровья. До восхождения на трон принц Сиамони большую часть жизни провел в Европе, где работал в качестве хореографа-балетмейстера, профессора классических искусств и занимал пост посла Камбоджи в ЮНЕСКО.