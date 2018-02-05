Правительство Сахалина выплатит по миллиону родным моряков c пропавшего "Востока"

Родным сахалинских моряков, находившихся на борту пропавшего в Японском море судна "Восток", правительство Сахалинской области выплатит по 1 миллиону рублей, передает "Инетрфакс".

Как сообщает в понедельник пресс-служба областного правительства, региональное правительство в настоящее время занимаются решением организационных вопросов. Будет оказана необходимая поддержка семьям моряков. "Профильные ведомства проконтролируют процесс по выплате компенсаций от судовладельца и фонда социального страхования", — заявил губернатор региона Олега Кожемяко.

Как сообщалось, 25 января в Японском море пропало краболовное судно "Восток", на борту которого находились 20 российских рыбаков.

Поисковая операция, продолжающаяся до сих, пока успехов не принесла. Обнаружены несколько спасательных жилетов и два пустых плота с исчезнувшего судна.

Возбуждено уголовное дело. Основная версия гибели судна — обледенение, которое привело к опрокидыванию.

Руководство ООО "ДВ-флот" (компания-судовладелец судна "Восток") ранее заявило, что за счет средств компании за каждого члена экипажа судна "Восток" выплатит семьям по 1,5 миллиона рублей.

В страховой компании "Энергогарант" ранее сообщали, что экипаж был застрахован в этой компании от несчастного случая, также застрахована зарплата моряков и их репатриация.