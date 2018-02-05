Москва: 44 см снега и 7-балльные пробки

За выходные в Москве выпало 44 сантиметра снега. Это 122 процента месячной нормы осадков, которая в феврале составляет 36 сантиметров.

Как сообщили "Интерфаксу" в московском метеобюро, на столицу обрушились сильнейшие за всю историю метеонаблюдений снегопады. Сегодня осадки начнут ослабевать, температура воздуха составит минус 10-12 градусов.

Вместе с тем ситуация на дорогах остается очень сложной. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", в 8:00 пробки в городе достигли шести баллов, а к 9 утра загруженность дорог вырастет до семи баллов. Департамент транспорта Москвы призвал водителей отказаться от использования автомобилей и пересесть на общественный транспорт.

С аналогичной просьбой обратился к москвичам и заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, колонны снегоуборочной техники выходят на улицы каждые четыре часа, то есть шесть раз в сутки вместо положенных трех по регламенту.

"Очень просим автолюбителей постараться воздержаться от поездок на личных автомобилях, служебных автомобилях и пользоваться общественным транспортом, чтобы мы город как можно быстрее убрали от снега", — заявил Бирюков.

Пресс-служба Московского метрополитена сообщает, что движение по всем линиям осуществляется штатно.

Движение по всем линиям Московского метрополитена осуществляется штатно. Последствия непогоды в круглосуточном режиме устраняют более 5 тыс. сотрудников #мосметро.

Пожалуйста, планируйте дорогу с учетом погодных условий.

Пользуйтесь #мосметро! Приятных поездок! — Московское метро (@MetroOperativno) 5 февраля 2018 г.

В связи со сложными погодными условиями в столичных школах объявлено свободное посещение уроков. Родители могут сами принять решение о посещении их детьми учебных занятий. При этом все образовательные учреждения города работают в обычном режиме. В пресс-службе департамента образования сообщили РИА Новости, что ученики, которые не пойдут на занятия из-за снегопада, смогут получить консультации в дистанционном режиме.

По информации властей, в результате разгула стихии один человек погиб, есть пострадавшие. Коммунальщики за прошедшие сутки вывезли с улиц столицы около 960 тысяч кубометров снега.