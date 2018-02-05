CAS: спортсмены имеют право на справедливое судебное разбирательство

Спортивный арбитражный суд (CAS) ответил на заявление президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха. Ранее тот выразил мнение, что в CAS необходима реформа во внутренней структуре. Суд 1 февраля оправдал 28 российских спортсменов, многим из них были возвращены олимпийские награды Сочи.

"Спортсмены имеют право на справедливое судебное разбирательство на всех уровнях, особенно в CAS, — сказал глава суда Джон Коутс. Которого цитирует ТАСС. — CAS услышал замечания президента МОК Томаса Баха, и принимает во внимание высказанную им обеспокоенность, которую CAS тщательно изучит". Кроме того, Коутс добавил, что мотивировочную часть решений по делам российских спортсменов арбитражный суд намерен опубликовать в кратчайшие сроки.